вчера, 11:31 1 мин. PensBurgh 2025Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2025 год
Если Россия не убирается с военных баз по требованию НАТО, Россия получает санкции
Уже с 2016 пошел вал санкций , самолёт СМ 21 производлства России уже тогда получил санкции
Франция в 2015 наложила санкции на прставку Вертолетоносцев купленных Россией
Спорт это карманные клоуны НАТО .
По щелчка пальцев в любой момент отовсюда выкинут Россию
Спасибо за две чашки, но пересидел лет так 5-6 уже.
Кто на замену?... Что решит жонглёр продувной статистикой? Дубас, мы в тебя ... не верим!)
совершенным в ЭТОМ СЕЗОНЕ с минус 20 ?
О чем говорят все эти рейтинги игроков лиги ?
https://youtube.com/shorts/LQRzObXMEFo?si=HhuT7jVbpk1lSfft
у идущего за ним Пойнта - 90
То есть он 2-му игроку команды привёз 54 очка
разницы. Это отрыв Гретцки в переводе
на современные реалии.
Причём делает Кучеров это играя на крае.
В этом году у него 121 очко и плюс 22,
у партнёра по тройке Пойнта 82.
Оба раза Арт. Если бы Кучеров был канадцем или американцем
это железобетонные Харты, хотя бы один уж точно.
Цифры и стабильность фантастические по нынешним временам.
Но объективностью у журналюг местных даже не пахнет.
Сначала признавали Китаем один Тайвань, а сам Китай вообще не признавали за государство
После агрессии Китая против СССР в 1969-1970, они наоборот признают Китаем сам Китай и говорят Тайваню - пошел вон из Совбеза ООН и из самого ООН, вы всего лишь часть Китая а не отдельное государство и занимаетее место Китая
А сегодня в Палате Представителей США наоборот, опять планируют признать Тайвань отдельным государством от Китая
Ну разве США не джентльмены удачи . Да Плевали они всегда на все проплаченные ими же самими "демократии"
Грабят мир и на ограбленное оплачивают себе любимым лояльность от ограбленных ими же
Чья бы корова мычала.
Итак, сезон 2015-16, высказывания персонажа о Кросби (и не только):
1.Кросби придеться вспомнить о молодых годах, надо будет отрабатывать в обороне
за себя ( что уже тоже подзабыл ) и за того парня, иначе "+/-" будет нулевой .
2.Было немного странно видеть Кросби постоянно бегущего назад за того парня
3.Малкин как раз в целом отлично играл в защите во многих играх, + 4
А толку ... 12 жалких поинтов в нападении ...
Это как феррари асфальт укладывать. (кровиночку обороняться заставляют, изверги!)
4.Даже если Кросби с Кесселем расшибутся в доску в защите, железобетонной она все
равно не станет и скорее всего КС таким образом, на мой взгляд, нам увидеть не удастся.
5.Малкин на мой взгляд один из последних в Питтсбурге в этом году кому можно
предъявить претензии.
А первые в списке это Кросби, Кессел и Летанг ... И в первую очередь Кросби.
Кросби в этом году в обороне играет ужасно, намного хуже Малкина.
6.посмотрите даже нарезки и сами увидете, как Кросби неоднократно
по ходу игр вяло едет на прямых ногах назад с выключенным штепселем, не успевает за
своим соперником
7.Как я уже сказал, чтобы Питтсбург реально прибавил, Кросби должен начать играть
намного лучше, в том числе и в обороне.
8.Кросби уже давно к сожалению не играет выше среднего в обороне.
В лучшем случае очень средне.
Вообще он уже давно не показывает ту сумасшедшую самоотдачу и работоспособность
как в первые его годы в лиге.
9.Кросби, Кессел и Летанг с их платежной ведомостью должны играть в разы сильнее
чем до сих пор
10.Искали годами вингера для Кросби на стороне, нашли в фарме. Шири кстати похож на Кросби, мини-кросби ... Может IQ будет поменьше, зато энергии как у Кросби 10 лет назад (это о понимании хоккея персонажем)
Самое замечательное, что все эти высеры адресованы человеку, который по итогам сезона стал 2-м в голосовании на Харта и 7-м на Селке.
И чашку взяли в итоге, и Сид стал МВП.
Вот такие "паспортно-независимые" суждения у обожателя овечек и яростного ненавистника любого канадского выдающегося игрока, в особенности Кросби. Не может простить Сиду то, что тот во всём заметно лучше любимки, который в параллельной вселенной "гораздо более талантливый и уникальный".
Теперь, когда этот бред стал смотреться совсем уж потешно, потихоньку переключился на тампоновского грязнулю, паспорт-то подходящий. :)