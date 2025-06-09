вчера, 11:30 1 мин. PensBurgh 2020Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2020 год
Не думаю что МАФ покончил с желанием быть первым :)
Бэкапом он согласится быть думаю только в последний свой год в лиге и тогда
может красиво закончить в Пингвинах с поднятием свитера под потолок арены :)
Правда может быть этот год настал ?
https://sport.business-gazeta.ru/news/250701
"Не зря Фазель столько хорошего сделал для России на посту ИИХФ. И даже с Бахом , с ушастым Гэри нарочито не договаривался ,чтобы Россия Олимпиаду выиграла наконец то. И вот в ответ заслуженная награда на пенсии - руководить КХЛ." :)))
Аксель слезайте с этого дерева, я вам помогу ...
Перечитайте посты, вместо того чтобы В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ непонятно зачем влезать, оспаривать
очевидное и заводить свою унылую шарманку "надо смотреть, вы не видели"
Я вам сказал ЧТО Я ВИДЕЛ и объяснил как я смотрю Тур, а вы мне на это нет вы не видели. :))
Психушка !
Совершенно идиотская, бесмысленная трата вашего времени, да черт с ним, но вы и мое
время тоже тратите.
Еще раз повторяю, пытаясь вернуть вас в тему, с чем из того что я сказал вы не согласны ?
Вы не считаете перформанс Погачара в разделке феноменальным, историческим ?
Кохарски тогда насвистел в пользу Советов на медаль «За заслуги», как минимум!
И да, таких несвистнутых зацепов, видных из космоса, у канадцев на момент гола Хомутова и близко не было. Советы вообще грязновато играли в те времена, постоянные зацепы, игра в колено, симуляции и провокации. Канадцы с трудом выиграли, несмотря на заметное преимущество в классе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE
Возможно всё))
На самом деле быть выбранным на драфте это успех, а не провал. Стал бы Капризов или не стал звездой в КХЛ это тогда ещё не известно было. К тому же всегда хорошо иметь запасной аэродром. Вот Павел Шэн разосрался с Уфой, но вот успех был выбран на драфте Бостоном и вместо того чтобы стать башкирским безработным поехал играть профессиональным хоккеистом в Провиденсе.
Кроме того, драфт чаще всего не пожизненное закрепление прав. Права на игроков из CHL закрепляются на 2 года. Именно поэтому Линдрос смог шантажировать Квебек, Пенс потеряли Маззина, а Анахайм [пере]выбрал ранее выбранного Каролиной Ф.Андерсена.
Права на игроков из NCAA - 4 года. Поэтому Хэйс вместо Чикаго играл в Нью-Йорке, Веси отказался от Нэшвилла и Баффало, а Фокс от Калгари и Каролины, после чего оказался в том же Нью-Йорке.
С евро-игроками тоже 4 года.
Да, права на игроков из КХЛ за клубами НХЛ закрепляются на вечно, точнее сказать - бессрочно. Но это из-за отсутствия договора между лигами (ещё со швейцарской лиги так же, по-моему).
Вот тут список тех на кого закреплены права у Пенс, с него можно поржать - https://www.capfriendly.com/teams/penguins/reserve-list
Но никто не мешает игроку из России в год 18-летия поехать в СА-юниорку и драфтоваться оттуда, что сократит срок действия прав до пары лет.