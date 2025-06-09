вчера, 11:30 1 мин. PensBurgh 2023Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2023 год
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Так какого хрена менять на них Малкина ?
По крайней мере есть интрига до последних игр, как было в прошлом сезоне.
Есть интерес к команде, а значит доходы.
Кадри или Трочек висели бы мертвым грузом в команде на глубоком дне.
И Кросби мучился бы еще 2 года в этой безнадёге, без цели ...
Нравится Хиностроза, шустрый и боевитый, Зогорна тоже неплохо вписался.
Без Картера заметно лучше у 4 звена игра идёт.
Многовато не забиваем, конечно, но и наши ворота в последнее время будто заколдованы.
И почему у вас в приоритете какой то мухаммед опять, - то Кадри, то Трочек, что за любовь такая к мухаммедам, сам будто нацик из Средней Азии, ей богу.
При этом Малкина обзывал любителем/изготовителем шаурмы, помнится.
Что же случилось с Тэйвзом 1988 года рождения, Сегином 1992 года, Кадри 1990 года, первыми публично на ветках уничтожал Малкина в 2015, последним здесь на форуме уничтожал Малкина в 2022 .
Теперь уже в приоритете Трочек 1993 года, в звене Панарина.
Разве это не виляние задом ?
Теперь я видел всё.
Сезон можно заканчивать прямо сейчас.
По моему полезность Кросби никто не оспаривает, каждую неделю :)
Хорошо бы еще, чтобы и в плей-оффе за этот период у Кросби была бы такая же
"космическая полезность", как в регулярке.
Может быть один круг прошли бы в плей-оффе за 4 года :))
Чтобы сравнивать их надо поменять местами.
Один раз когда Малкин играл с Генцелем и Растом у него с полезностью в стате
было все нормально.
И вообще практически весь минус Малкина за этот период пришелся на последний год Кессела
в команде, когда он окончательно положил болт на игру в своей зоне.
Салливан и его ТШ - это просто беспросветное дно.
Ставить Картера в состав, да ещё и в РР, могут только эти клинические идиоты.
судя по 1-му периоду, для ТШ оказалось сюрпризом, что в догонялки Торонто окажется быстрее.
Сегодня надо было побеждать - и за прошлое нелепое поражение от Дакс и потому что против Кингс в гостях шансов как обычно практически нет.
Генц - сказочный.
То, что он в каждом матче запарывает по 3-4 явных голевых момента после передач Сида, к этому уже все привыкли, но оффсайд при броске партнёра в пустые - это уже за гранью. В итоге бедный Аччари опять без гола.
Ну и по традиции Джарри, судя по всему, уже поехал в лазарет.
Не считаю это потерей, но плохо, что и 2-й кипер не готов играть.
В этом случае на Хеллберга слишком большая нагрузка выпадет.
Вся "система" нынешнего ТШ - это заездить Кросби и Генца во всех сочетаниях (кроме РК).
Тайм-аут взяли, чтобы подряд на две смены в овере их выпустить.
5-на-4, 4-на-3, 3-на-3 - везде беспросветное дно.
При 5-на-5 практически все моменты создаёт одно звено.
Во всём боттом-6 больше 3-х шайб никто не забил.
Хотя почти 1/3 регулярки уже прошла.