вчера, 11:30 1 мин. PensBurgh 2022Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2022 год
Очень любопытно :)).
Назовёте хотя бы одного не из НХЛ, который пройдёт в оптимальный состав нынешней сб. России?
Но Вам оно не ведомо.
ЗЫ. Да, Малкин любит Питтсбург, любит команду и партнёров. Из-за чего не раз отказывался от более выгодных вариантов.
Так у Поинта почти что такие же показатели :) - 58 очков в 66 матчах и минус 5.
"Он (Барзэл) один раз выбил в среднем очко за игру в сезоне, причем уже давно.
А так в среднем по карьере даже близко не был."
У Поинта один сезон на 92 очка, а кроме него - все меньше очка за игру, чаще - существенно меньше.
Без Кучерова (когда тот пропускал укороченный сезон, первую половину нынешнего) Брейден совсем не так здорово выглядит.
48 команд то что нужно ...
Израиль наконец попадет на ЧМ ( может быть :))) и все здесь наконец успокоятся.
Невозможно было нормально смотреть ЧМ, спецы обсуждали почему там нет Израиля
вместо самих игр.
Да, я тоже заметил в ленте новостей, потянуло Уэйна в те же степи :)
Гретцки вообще часто заглядывает на этот форум, берет мысли для озвучивания
и мои в том числе :))
К российским игрокам он тоже неравнодушен, все время их хвалит...
Так же как он был неравнодушен к советскому хоккею и советской школе хоккея.
Что Хаматова, для которой "Северная Корея лучше революции", что Вы с этими "интересами, родной говенью" и прочей пропагандисткой шелухой... как-то очень тщательно зажмуривались и отворачивались, стараясь не замечать всех признаков того, что неизбежно наступит.
Мало того, Вы смеялись над нами - "алармистами" и "белоленточниками", Вас раздражало, что мы не ходим строем и "не любим родину", как положено.
В общем, за что боролись, на то и напоролись. Только почему-то боролись все вы, а напоролись большей частью мы.
Не хочу повторяться, но Торонто откровенно засудили в двух последних матчах, бОльшую часть серии они играли лучше тампонов. Флорида исторически очень некубковая команда, у Каролины деревянная атака, а-ля Айлы (за исключением Ахо/Барзэла).
Даллас с Худобиным в финале КС - это такое же недоразумение, как Вегас в первый же год основания, а то и больше.
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Я не вижу этих разгромных матчей с США ...
Что касается результатов то они абсолютно нормальные ...
И этот состав элементарно можно было усилить, причем очень значительно :).
Это был скорее просмотр резерва, куча игроков, тут и 2-я и 3-я сборные ...
Повторяю, я абсолютно уверен что 2-я сборная ( те кто не попали в 1-ю на ЧМ )
боролась бы за медали практически на любом ЧМ ...
И не понимаю чем сборная США или Канады ( олимпийские ) были сильнее европейских сборных
с которыми играла та сборная ? :)