вчера, 11:31 1 мин. PensBurgh 2024Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2024 год
Их надо убивать клюшками по лицу, как Ломакина на КК 1987, и Харламова на СС 1972, Кларк был прав.
Как говорил их Адольф, "успехи совет это самый большой блеф со времён Чингисхана".
Дочь Фила взял замуж русский (совет) хоккеист Селиванов, спартаковец, она родила Филу Эспозито трёх мальчиков, внуков.
И только тогда, когда он глядел на своих русских внуков, он стал считать русских советов похожими на людей.
И то это спорно, наверняка он относится к ним с подозрением.Также и Слава, думает как Фил.
Терпеть не могу таких вратарей, которые тащат почти всю игру, но в итоге обязательно привезут в самый решающий момент.
Раст после перевода в 1-е звено сразу ожил, с Малкиным мучается любой вингер в этом сезоне.
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Вы не понимаете что реально делаете из канадцев идиотов ? :)
Кто рассказывал Шеро, Вайро, да тому же Боумену ?
Кто издавал книгу Тарасова в Канаде ? Сам Тарасов на "деньги партии" ?
Ларчик просто открывается, они видели как играла сборная Союза в суперсерии 1972
и для них это было полным откровением :) ...Они такого никогда не видели, когда на площадке были их лучшие профессионалы.
Главный автор был Тарасов, он создал бОльшую часть участников.
Все "провалы" Тарасова были ДО 60-го года ( включительно), то есть ДО создания им
( главным образом ) СОВРЕМЕННОГО советского хоккея ...
Очки нужны, как воздух, всё само плывёт тебе в руки, и такое...наплевательское разгильдяйство.
Гол я воспринял, как заслуженную кару за идиотизм.
В Питтсбурге нужно выходной объявлять.
Без стоячих Малкина и Карлссона РР был неплох, но реализация подвела.
Пуустинен нормально играет, но айстайм меньше, чем у Уайта и Картера.
Что делать Ракеллу в 3-м звене тоже непонятно.
Аргументов нет, вот и сидит тут один минусант.
Поседел уже весь наверное от хейта :)
Заметь, все глав.болелы канфаны команды во время этого поражения от команды Овечкина попрятались, как дамы, обожающие победителей (которых в России не просто так зовут в народе "мыши", а вот русские бабы по пословице - коня на скаку остановят), всех таких засевших в кустах с 8 марта
Если кратко подытожить выступление Пингвинов в этом сезоне, то одним словом - об-лись.
Красноречиво то что 2 последних сезона единственные когда Малкин и Кросби сыграли вместе абсолютно полные сезоны и команда оба раза на флажке не вышла в плей-офф.
То есть это закат. Дальше видимо будет только хуже.
И проблема естественно не в них, а в работе руководства.
Пропасть в обороне, нет надежного вратаря, боттом 6 большую часть сезона был абсолютно нулевой.
Тренерской мысли давно нет. Один из худших ПП, овертаймов и буллитов в лиге.
Не может быть случайностью.
Команда на одном из первых мест по сливу преимущества в 2 и более шайб, 3-е периоды как правило были ужасными.
И даже так должны были выходить, соперники были не лучше и делали все возможное чтобы Пингвины попали в плей-офф :)
Если такая команда как Вашингтон в плей-оффе с хоккеем который невозможно смотреть
по своей серости, говорит о многом.
Сегодня у нас снова цирк-шапито имени 58-го.
Значит - без шансов.
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