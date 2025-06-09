вчера, 11:30 1 мин. PensBurgh 2021Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2021 год
Вы же сами сделали упор на национальности овцы, причём дважды в одном посте:
"какой-то дикий русский" "Современный Распутин, из "путинтим" ==
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Я никуда не поплыл ...
Вот что вы написали :
"Вас снова несёт.
Уникальное явления! Никогда такого не было! А-а-а, потому что русский!!!"
Когда смысл у меня был ОБРАТНЫЙ ...
К русским сегодня в американской центральной медиа и политической тусовке в целом относятся довольно плохо и с подозрением. Тем более когда человек открыто говорит
что он "путинтимовец", это уже просто там зашквар.
Но на популярность Овечкина чудесным образом это не распространяется и никак
ей не вредит.
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СлаваФ. этот прием в приличном обществе не проходит :))
Но Штаты не со ВСЕМИ аллахакбарами дружат, ситуативный выбор всегда, некоторых немножко бомбят, вплоть до исчезновения.
А вот ВСЕ краснопузые союзники Кремля. Вообще все.
С чего бы? Тут уж, ХоккиФан, никаких ДВОЙНЫХ стандартов, просто вечный и полный ВЗАСОС! ;)
Просто фактор плюс / минус играет значительно меньшую роль чем ППГ.
ППГ оно и в африке ППГ, то есть это ВСЕГДА ПРЯМОЕ участие игрока в забитых командой шайбах.
Плюс / Минус, участие игрока в пропущенной шайбе часто бывает пасивное и непрямое,
тем более у центра созидательного плана.
Плюс / Минус гораздо более важный параметр у игрока обороны ...
Только там нет надувания щёк и искусственных мер, есть конкуренция, народ ходит.
В общем, за меньшие деньги не худший товар.
А если нет разницы, зачем платить больше? (с)
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Что значит бесполезным ?
Для примера -
Если условный Макдэвид в равных составах участвует НАПРЯМУЮ ( то есть забил или дал ассист )
в 70% голов команды, когда он находится на площадке, а по его прямой вине команда пропустила
только 20% голов, а все остальное напортачили его партнеры, жутко слабые дефы и вратарь.
То можно предположить что без него ситуация была бы намного хуже
и он держит команду на плаву ? :))
Марио в сезоне 89/90 выбил 123 очка в 59 играх :))))))))))))
С показателем полезности -18 ...
Вы можете себе представить что было бы с Питтсбургом без его вклада в результативность ? :)
Только Сид создавал против Зеттерберга/Лидстрема, а Евгений против Филлпулы/Стюарта. ==
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СлаваФ. вы опять с этой ерундой ???
Причем отмазки не меняются, что тогда что в последнем плей-оффе :)
Почему после "крайне опасных голевых моментов", на табло горят
жалкие 3 очка в 7 матчах и 2 очка в 6 ?
И каждый раз партнеры виноваты, тогда Герин и Куниц, сейчас Генцел и Раст
Ведь это очень некрасивое поведение, все всегда списывать на партнеров.
И еще раз, Хосса играл в звене против Малкина, Хосса ! :)
Хосса - Филлпула - Холстрем
И что у вас постоянно с Филлпулой, я не понял ? :)
Он играл очень полезно и сильно ДО встречи с Малкином в том плей-оффе,
с отличными цифрами.
В финальной серии все решил матчап этих троек, в котром тройка Малкина накаутировала
Детройт.
Реальность - Картер
Мда