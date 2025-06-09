вчера, 11:29 1 мин. PensBurgh 2018Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2018 год
Последняя колонка - ожидаемое количество очков/сезон в НХЛ
Белльерив оценивается как околотопчик; у Спронга ещё есть шанс на звёздное будущее, но больше на уровне миддл-6 игрока. Интересно, что у Клейтона Филлипса аж 37 очков ожидается, но он ещё совсем сырой, там всё десять раз поменяться успеет. А вот все остальные - так, пушечное мясо для боттом-6 в лучшем случае :( Надо вылавливать кого-нибудь из топовых студентов, в этом сезоне говорят защи будут хорошие
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угу .только приезжает Химик и бомбит НХЛ наравных словно неслабая команда НХЛ )
вероятно и наши не лыком шиты ?
имею честь засвидетельствовать что наши мушкетёры Д Артаньян Малкин при содействии Атоса Кросби и юного Арамиса Гюнцеля посрамили гвардейцев кардинала Ришелье Жульена прямо во дворце короля Людовика Лемьё и у него на глазах при собрании почтенных граждан города и гостей короля.
а вот наш добряк Портос Кессел видимо излишне перекусил как следует перед схваткой и был слишком добр и благороден к сопернику.
Планше Летанг как всегда был Фигаро здесь Фигаро там.
успевал услужить и нашим и ихним.
И правильно, не стоит тратить мое время, лучше продолжайте деградировать на общих ветках с себе подобными...
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И что ? ... Если ему так нравится в чем проблема ?
Вы на него за это смотрите ?
Я знаю много великих игроков и актеров которые вели себя по разному в свободное
от работы время.
Я вообще не в восторге когда игроки, актеры или известные люди используют свое положение
для высказывания своих политических пристрастий или "глубокомысленных мировоззрений" ...
Часто очень глупо получается. В Америке кстати полно примеров.
и уних ровно без провалов играют все 4 звена.
Больше вопросов не имею