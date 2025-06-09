вчера, 11:28 1 мин. PensBurgh 2017Александр БалабановАвтор850 подписатьсяКомментарии форума "PensBurgh" за 2017 год
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Нотки химии ? :) ... Aндерстейтмент ...
Комментаторы укропом писали от этой химии ... Ладно на Root, но в игре с Монреалем канадские
комментаторы тоже были в полном восторге ...
Шири по коэффициенту цена / отдача лучший игрок в лиге без конкурентов ... может где-то
близко только ... Раст :))
Кросби просто обожает Шири, наверное видит в нем себя ... Мини Кросби ...
Видно как ему нравится с ним играть и как он его все время ласково так,
терпеливо учит на скамейке, всегда с улыбкой ...
На данный момент только очень упертые могут это не видеть.
Как сказал комментатор Шири is HOT ... в огне ... короче ... :)
Раст все больше и больше к ним притирается ... Скорость у него запредельная и в послених
играх сделал несколько очень осмысленных действий с голевым пасом.
Салливан молодец, хорошо и продуктивно работает и не поддается давлению когда что-то
не работает, гнет свою линию ... причем очень спокойно, без суеты ...
Отдельно надо отметить Мюррея ... психологически устойчив, неудача в конкретном моменте
и даже в целой игре не выбивает его из колeи. ценнейшее качество для вратаря.
Сын Салливана ... :)
Если уж на то пошло, то именно Летанг за 7.25 млн. - это худший контракт в Питтсбурге на данный момент. Ну, пока ещё не подписан Шири...
Смит - 4.35, Орлов - 5.1.
Тренд такой, что даже за средних дефов (не ветеранов) всем приходится переплачивать, нравится это кому-то или нет.
ЗЫ: Это я не себе писал, это не старческий маразм. Нет. Нееееет.
PS. Отвлёкся на баскетбол :)