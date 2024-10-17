Малкин про 500 голов в НХЛ: «Наконец-то. Впервые хочу сказать, что горжусь собой. Я первый парень из Магнитогорска, который сделал это»
Евгений Малкин высказался о том, что достиг отметки 500 голов в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.
«Это нелегко. Это долгий путь – забить 500 голов. Я был рад сделать это сегодня. Наконец-то. Теперь я более расслаблен.
Наверное, впервые хочу сказать, что я горжусь собой. Это большое число для меня.
Я из небольшого города в России. Знаете, Магнитогорск. Первый парень [оттуда], который сделал это, и второй русский. Я усердно работаю каждый день», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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