«Нефтехимик» – сенсация старта КХЛ: обыгрывают фаворитов и лидируют на Востоке

Временный успех.

Удивительное впечатление производит таблица Востока. «Нефтехимик» и «Салават» делят первое место в конференции. Команда Олега Леонтьева в шести играх победила четыре раза и заработала 8 из 12 возможных очков. Со стороны это кажется сенсацией: перед стартом регулярки команда оценивалась максимум претендентом на место в плей-офф.

До недавнего времени «Нефтехимик» единолично возглавлял Восток. Чуть позже к нему присоединился «Салават», который обыграл «Авангард» (4:2). Уфа пока сыграла на один матч меньше. Оторваться от соперников «Нефтехимику» помешало крупное поражение от «Сибири» (2:5). Оно же подчеркнуло, что в Нижнекамске по-прежнему есть структурные проблемы.

Даже с двумя проигрышами (был еще «Авангарду» – 2:4) «Нефтехимик» все равно удивляет. Важная пометка: команда Леонтьева уже расправилась с обоими финалистами прошлого сезона. Нижнекамцы обыграли «Локомотив» (1:0) и дважды победили «Металлург» (2:0, 3:2). Третья принципиальная игра с Магнитогорском пройдет уже 21 сентября.

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«Нефтехимик» повторил успех сезона-2012/13: играют с ограниченным бюджетом, а против топов зажигает молодежь

Успехи «Нефтехимика» в начале регулярки глобально впечатляли бы меньше, если бы не статистика прошлых лет. Сезон-2023/24 нижнекамская команда начинала с восьми поражений в десяти матчах. Годом ранее вообще было сразу 10 поражений на старте – худший старт от «Нефтехимика» в КХЛ. Обычно команда прибавляла ближе к середине регулярки – тогда и включалась в борьбу за место в восьмерке.

Сейчас же клуб частично скопировал сюжет лучшего старта в истории: в сезоне-2012/13 у него было четыре победы в пяти матчах . Схема похожая: поражение во второй игре, а в остальном – уверенные победы даже в играх с сильными соперниками. Правда, тогда «Нефтехимик» продлил серию до шести побед подряд, а здесь все прервалось на четвертой.

Сравнение с успехами 2012 года выглядит удивительнее, если смотреть на факты. В том сезоне в команде зажигал еще молодой первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов, вернувшийся в Россию из-за локаута. Теперь у «Нефтехимика» и близко нет звезд подобного уровня (уже 30-летнего Якупова отпустили весной). Бюджет команды – один из самых маленьких в лиге и совсем не рассчитан на дорогих игроков.

«СЭ» оценивает общие зарплаты игроков «Нефтехимика» в 461 миллион рублей. Напоминаем: потолок составляет 900 миллионов. Даже с такими проблемными вводными состав выглядит сбалансированно – уже 19 игроков «Нефтехимика» набрали очки хотя бы в одной из шести игр . В матчах с финалистами проявила себя четвертая тройка, состоящая из Германа Точилкина (20 лет), Никиты Хоружева (21 год) и Жоэ-Кристофа Муиссу (18 лет).

Вторая встреча с чемпионом получилась особенно яркой: там «Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и забросил победную шайбу за 23 секунды до конца основного времени. Тройка молодых игроков «Нефтехимика» тогда сравняла счет и подвела игру к камбэку. Автором одного из голов стал 18-летний Муиссу, который проводит первый сезон в КХЛ.

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Эта шайба в ворота «Металлурга» – первое и пока единственное результативное действие Муиссу в лиге.

В матче против «Локомотива» единственный гол забил Хоружев. В отличие от Муиссы, для него этот сезон стал вторым на уровне КХЛ. В прошлой регулярке молодой хоккеист выходил в девяти встречах. Тогда за все время он сделал одну передачу, поэтому гол в ворота «Локомотивом» тоже стал дебютным для Хоружева в КХЛ.

Успеху «Нефтехимика» способствует игра вратарей: долго экспериментировали, а теперь сформировали надежную линию

До поражения от «Сибири» команда Леонтьева занимала второе место в КХЛ по числу пропущенных шайб – их было всего семь. Пять голов в последней игре статистику подпортили – теперь «Нефтехимик» спустился до шестого места в лиге. При таком раскладе клуб все равно пропускает не более двух шайб за игру.

По количеству сухарей, которых у «Нефтехимика» набралось уже два, клуб по-прежнему лидирует вместе с «Локомотивом». Важный поверхностный вывод: команду уверенно тянут вратари. Статистика показывает, что именно в «Нефтехимике» сейчас находятся лучшие голкиперы лиги.

Артем Загидулин (95,6%) и Филипп Долганов (94,2%) еще недавно занимали первые места по проценту отраженных бросков. После матча с «Сибирью» расклад опять же немного изменился, но это не исключает факта, что голкиперы «Нефтехимика» играют на очень приличном уровне. У каждого из них по одному сухому матчу – есть здоровая конкуренция.

26-летний Долганов, который в этом сезоне провел уже четыре матча, попал в «Нефтехимик» как раз тогда, когда клубу не хватало вратарской надежности. Его забрали из фарм-клуба в ВХЛ по ходу сезона-2023/24. Дебют в КХЛ получился достойным: Долганов закрепился на позиции основного вратаря, провел 48 матчей и выдал 21 победу при 91,5% ОБ.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» остался без плей-офф, зато тут сразу начал феерию (во многом из-за вратарской игры). У Долганова набралось две победы в четырех матчах. Против «Локомотива» голкипер провел один из лучших матчей в карьере – сделал 46 спасений и оформил первый сухарь в сезоне-2024/25.

У Долганова совсем не задалась игра с «Сибирью» – за полтора периода он пропустил четыре шайбы с 31 броска и отправился на лавку. Это хорошо подсвечивает проблему команды – без помощи вратарей «Нефтехимик» сразу теряет преимущество на площадке. Провести матч на обычном среднем уровне в этом клубе недостаточно. Победы возможны, если вратарь отбивает почти все броски.

Против «Сибири» на замену вместо Долганова вышел Загидуллин. Тот также пришел в «Нефтехимик» из Магнитогорска в конце прошлого сезона. В регулярке-2023/24 он провел всего четыре игры. В этом сезоне уже набралось три матча: две победы над бывшим клубом и неполная игра против «Сибири». 29-летний Загидуллин не теряется и находится в статусе, похожем на позицию Долганова.

Кажется, после нескольких сезонов постоянного поиска голкиперов «Нефтехимик» наконец-то сформировал надежную вратарскую линию. В разные годы за клуб выступали Андрей Тихомиров, Александр Судницин, Эмиль Гарипов, Франс Туохимаа, Евгений Иванников, Константин Барулин. Никто из них и близко не демонстрировал показатели, которые сейчас выдают Долганов и Загидуллин.

Характер и реализация помогают «Нефтехимику» побеждать, но периодически случаются ожидаемые провалы

Даже в тяжелой игре против «Сибири» (те самые 2:5) «Нефтехимик» выдавал впечатляющие отрезки. Проигрывая после первого периода (0:1), команда Леонтьева временно перевернула все расклады за пару минут. В начале второго периода «Нефтехимик» забил два гола с четырех бросков. На первую шайбу в большинстве вообще ушло семь секунд после стартового вбрасывания.

Подобное случилось и во второй игре против «Металлурга». Тогда «Нефтехимик» уступал после стартового отрезка даже крупнее – 0:2. На то, чтобы отыграться и сравнять счет, у «Нефтехимика» ушло три с половиной минуты в середине матча. По таким случаям заметно тренерское влияние Леонтьева. Оно проявляется в деталях – и не только в матчах, где команда побеждает.

Против «Сибири» первая же атака соперников привела к пропущенному голу «Нефтехимика» (17-я секунда). В следующем заходе «Сибирь» чуть не забила еще раз. Леонтьев вовремя прочувствовал ситуацию и взял тайм-аут – всего через 35 секунд после стартовой сирены. На короткой дистанции это помогло, хотя в середине игры «Нефтехимик» посыпался опять.

Периодически команду подводят защитники. Они положительно выделяются по статистике блокированных бросков: Лукаш Клок (15), Роман Абросимов (14) и Илья Пастухов (13) входят по этому показателю в десятку лучших игроков КХЛ . Это показывает готовность «Нефтехимика» к оборонительному хоккею. Зато в скоростных отрывах от соперника после собственных атак защитники «Нефтехимика» наоборот теряются.

Показательный пример – третий гол «Сибири» от Сергея Широкова:

К нападающим вопросов еще больше. Прямо сейчас количество заброшенных шайб у «Нефтехимика» равняется пропущенным (12). По общему числу бросков (135) клуб идет на 20-м месте в лиге. Команда Леонтьева каким-то образом сохраняет не самую плохую реализацию (8,9%, 11-е место в КХЛ), но на дистанции этого может не хватить.

Мы уже отмечали, что практически каждый игрок «Нефтехимика» периодически набирает очки. У этого есть обратная сторона. Формально клуб больше надеется на статусных лидеров, но те пока далеки от лучшей формы. Легионер Жан-Себастьян Деа отметился всего двумя шайбами (пусть и важными). Александр Дергачев набрал первые очки в сезоне как раз против «Сибири» (1+1).

В прошлом сезоне «Нефтехимик» впервые не вышел в плей-офф с Олегом Леонтьевым. До этого два года подряд команда хотя бы попадала в первый раунд. В сезоне-2022/23 серию с будущим финалистом «Ак Барсом» затянули даже до шести матчей (2-4).

На старте этой регулярки результаты «Нефтехимика» действительно удивляют, но тренер Олег Леонтьев радоваться совсем не спешит: «Приятно смотреть на таблицу. Но это начало сезона. Тяжелый выезд ожидается, серьезные соперники». В такой ситуации это правильный подход – для яркой похвалы в адрес команды еще не наступило подходящее время.

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Фото: hcnh.ru/neftehimik