Кто такой Жоэ-Кристоф Муиссу – самый необычный россиянин в КХЛ

Будущая звезда «Нефтехимика»?

«Нефтехимик» выиграл уже четыре матча на старте сезона и лидирует на Востоке. Дважды повержен действующий чемпион – магнитогорский «Металлург». Домашняя победа (3:2) для нижнекамского клуба получилась особенно эмоциональной: команда отыгралась с 0:2.

В этом матче у «Нефтехимика» отличился молодой нападающий Жоэ-Кристоф Муиссу , которому только 22 августа исполнилось 18 лет.

Рассказываем о Муиссу – за необычным для хоккея именем кроется интересная история.

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев собрал молодежное четвертое звено: Герман Точилкин (20 лет) – Никита Хоружев (21 год) – Жоэ-Кристоф Муиссу (18 лет). Из них только Муиссу проводит первый сезон в КХЛ, но именно он и забросил на тот момент единственную шайбу на троих (потом с «Локомотивом» отличился Хоружев).

Гол пришел во втором периоде. Муиссу открылся на правом фланге, принял пас и бросил с кистей. Илья Набоков отразил шайбу, но нападающий «Нефтехимика» не остановился: поехал на пятак, выиграл борьбу и поразил ворота со второй попытки.

Реакция была соответствующей – море радости.

Шайба с пятака не совсем соответствует игровому номеру Муиссу – все же офис Гретцки находился за воротами. Но подобные голы могут стать «фишкой» Жоэ-Кристофа. Несмотря на возраст, он обладает мощными габаритами (191 см и 97 кг), поэтому борьба на пятаке наверняка входит в список его задач на льду.

В матче с «Магниткой» фамилия Муиссу оказалась в протоколе дважды. Второй эпизод был уже не таким приятным. Нападающий схватил удаление – выпихивал с пятака Егора Коробкина и ударил его клюшкой в лицо. Судьи дополнительно посмотрели эпизод и дали двухминутный штраф. Не самое обязательное удаление, но в целом это рабочий момент – молодой игрок просто сыграл неаккуратно. Команда выстояла.

На пресс-конференции Леонтьев поздравил Муиссу с первой шайбой в карьере, а сам форвард назвал это событие важнейшим в жизни. Неудивительно: вряд ли он ожидал, что уже после первого сезона в «Реакторе» (14+7 в 48 матчах) получит шанс в главной команде. Да-да, Жоэ-Кристоф ранее играл только в МХЛ и юношеских лигах, так что эти четыре матча в КХЛ – первые для него на взрослом уровне.

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Муиссу случайно попал в хоккей – родители ошиблись дорогой

Муиссу – россиянин, его малая родина – Санкт-Петербург (как, кстати, и у футболиста Брайана Идову). Мама Жоэ-Кристофа – русская, а отец приехал из Конго . По словам хоккеиста, родители познакомились в караоке: «Не знаю, как все было в деталях, но кто-то из них по-любому хорошо спел». Муиссу поддерживает связь с родственниками по папиной линии – хотя признает, что на французском говорит слабо.

Семья у Кристофа спортивная: отец занимался волейболом, а мама – лыжным спортом. Поэтому и мальчику прививали любовь к спорту. Но мнения родителей разделились: отец хотел, чтобы Крис (так его называют родственники и друзья) стал футбольным вратарем, а мама выбрала плавание.

Именно с этим, как ни странно, связана история попадания Муиссу в хоккей. Сам он говорил об этом в интервью пресс-службе МХЛ: «Мы решили – сначала поедем на футбол, а потом на плавание. Футбольная арена находилась справа, а хоккейная – слева. Мы перепутали поворот, и так я попал на хоккей. Зашел на арену, и меня пригласили в группу. Родители не отказались. Покатался, мне понравилось, и я продолжил занятия».

Но сейчас Кристоф принимает решения сам. Прошлым летом ему предлагали просмотровый контракт в системе СКА. Муиссу играл в команде «Серебряные Львы», и у него была возможность остаться в Петербурге. Но Кристоф, которому еще не исполнилось на тот момент 18 лет, решил попробовать что-то новое. Агент нашел вариант в Нижнекамске.

На новом месте Муиссу неплохо адаптировался: «Немного пожив, понимаешь – все, что мне нужно было в Петербурге, есть и в Нижнекамске. Город небольшой, но есть все для жизни».

В игровом плане Кристоф так объяснял этот выбор: «Здесь есть команда КХЛ, в которой доверяют молодым. Еще мне понравилось, как играет «Реактор».

Похоже, с таким важным решением Муиссу не прогадал.

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Фото: hcnh.ru