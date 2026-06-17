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  4. «Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе»

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«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе»
«Торонто» назначил Хиллера главным тренером.

«Торонто» объявил, что новым главным тренером клуба стал Джим Хиллер.

57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелесе»: с лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили.

Это был его первый опыт работы главным тренером на уровне НХЛ.

Отметим, что Хиллер уже тренировал «Мэйпл Лифс». С 2015 по 2019 год он был помощником Майка Бэбкока.

«Торонто» обменял Уолла и Бенуа в «Филадельфию» на Андре, Эрссона и драфт-пик

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoТоронто
logoЛос-Анджелес
logoДжим Хиллер
logoНХЛ
переходы

Комментарии

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Чайка и Хиллер — вместе веселее. Ждём запроса на обмен от Мэттьюса 🥲
после такого назначения, можно запрашивать обмен..
А потом под конец регулярки позовут Тортореллу
ОтветГаборик
А потом под конец регулярки позовут Тортореллу
Может, лучше, к началу регулярки?
ОтветPoland in the Space
Может, лучше, к началу регулярки?
Нет, Тортса надо вызывать перед ПО
Скучаю по временам, когда у руля Торонто была связка Дубас и Киф. В ПО у них не особо ладилось, но в регулярке очень весело и задорно играли. Я довольно часто включал именно игры Торонто и кайфовал от хоккея
Я помню, на спортсе и на реддите посмеялись над желанием Торонто подписать Далласа Икинса.
А это чем лучше?
Как сложно было из двадцати человек выбрать не нулевого тренера, просто жесть)
Да уж... Меттьюзу нужно валить с Торонто.
ОтветDonbass
Да уж... Меттьюзу нужно валить с Торонто.
У него только ЛА вариант.
"Гора родила мышь" при всём уважение к Хиллеру
Ждём в ближайшее время трейд Мэттьюса
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