«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе»
«Торонто» назначил Хиллера главным тренером.
«Торонто» объявил, что новым главным тренером клуба стал Джим Хиллер.
57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелесе»: с лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили.
Это был его первый опыт работы главным тренером на уровне НХЛ.
Отметим, что Хиллер уже тренировал «Мэйпл Лифс». С 2015 по 2019 год он был помощником Майка Бэбкока.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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