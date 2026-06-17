«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе»

«Торонто» назначил Хиллера главным тренером.

«Торонто » объявил, что новым главным тренером клуба стал Джим Хиллер .

57-летний специалист ранее работал в «Лос-Анджелесе »: с лета 2022-го по февраль 2024 года он был ассистентом, а после возглавил клуб. 1 марта 2026-го Хиллера уволили.

Это был его первый опыт работы главным тренером на уровне НХЛ.

Отметим, что Хиллер уже тренировал «Мэйпл Лифс». С 2015 по 2019 год он был помощником Майка Бэбкока.

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