Канцеров о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «В детстве нравилось смотреть, как он играет с Панариным, это был лучший дуэт. А теперь я здесь, и могу учиться у легенды»

Канцеров высказался о том, что будет играть за «Чикаго» с Патриком Кэйном.

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров высказался о том, что будет играть в одной команде с форвардом Патриком Кэйном .

23 июля стало известно, что Кэйн вернулся в «Чикаго». 21-летний Канцеров подписал контракт новичка с «Блэкхокс» 14 мая.

«В детстве мне нравилось смотреть, как он и Артемий Панарин играют здесь. Это был лучший дуэт.

Некоторые говорят, что Кэйн и [Джонатан ] Тэйвс были лучшим дуэтом, но я думаю, что в 2015 году лучшим дуэтом были Панарин и Кэйн.

Мне нравится играть в EA NHL на PlayStation, и каждый раз я выбираю «Чикаго». А теперь я здесь, и могу учиться у легенды», – сказал Канцеров.