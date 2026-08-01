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  4. Канцеров о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «В детстве нравилось смотреть, как он играет с Панариным, это был лучший дуэт. А теперь я здесь, и могу учиться у легенды»

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Канцеров о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «В детстве нравилось смотреть, как он играет с Панариным, это был лучший дуэт. А теперь я здесь, и могу учиться у легенды»
Канцеров высказался о том, что будет играть за «Чикаго» с Патриком Кэйном.

Нападающий «Чикаго» Роман Канцеров высказался о том, что будет играть в одной команде с форвардом Патриком Кэйном.

23 июля стало известно, что Кэйн вернулся в «Чикаго». 21-летний Канцеров подписал контракт новичка с «Блэкхокс» 14 мая.

«В детстве мне нравилось смотреть, как он и Артемий Панарин играют здесь. Это был лучший дуэт.

Некоторые говорят, что Кэйн и [Джонатан] Тэйвс были лучшим дуэтом, но я думаю, что в 2015 году лучшим дуэтом были Панарин и Кэйн.

Мне нравится играть в EA NHL на PlayStation, и каждый раз я выбираю «Чикаго». А теперь я здесь, и могу учиться у легенды», – сказал Канцеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
logoПатрик Кэйн
logoРоман Канцеров
logoЧикаго
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoЛос-Анджелес
logoДжонатан Тэйвс

Комментарии

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Жги! Кейн большой мастер и опыт и дельный совет от него получишь!
С таким кайфом тогда смотрели хайлайты совместной игры этой парочки. Потом восторг подутих после посредственного ПО, а потом и вовсе осталось чувство разочарования от недосказанности, когда Артемия турнули из команды.
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