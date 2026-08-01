КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта СКА с Глотовым (Артур Хайруллин)

КХЛ не разрешает регистрацию контракта Глотова в СКА.

КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта нападающего Василия Глотова со СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ситуация с новым контрактом Василия Глотова в СКА действительно очень непростая. Лига настроена решительно и на данный момент не дает разрешение на регистрацию контракта.

А обмен-то уже проведен, обратно его не отмотаешь. Так Глотов и за океан может уехать ведь», – написал Хайруллин.

1 июля стало известно об обмене между системами СКА и «Трактора». В Санкт-Петербург вернулся Глотов, челябинцы получили за игрока денежную компенсацию.

Сообщалось , что для перехода в СКА форвард расторг контракт с «Трактором » и подписался с «Челметом» из ВХЛ.

Напомним, Глотов стал игроком «Трактора» по ходу сезона-2024/25 в результате обмена из СКА. 28-летний форвард провел 64 матча в прошлом FONBET чемпионате КХЛ и набрал 38 (13+25) очков, в плей-офф у него 0+1 за 5 игр.

«Трактор» обменял Глотова в СКА на денежную компенсацию