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  4. КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта СКА с Глотовым (Артур Хайруллин)

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КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта СКА с Глотовым (Артур Хайруллин)
КХЛ не разрешает регистрацию контракта Глотова в СКА.

КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта нападающего Василия Глотова со СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Ситуация с новым контрактом Василия Глотова в СКА действительно очень непростая. Лига настроена решительно и на данный момент не дает разрешение на регистрацию контракта.

А обмен-то уже проведен, обратно его не отмотаешь. Так Глотов и за океан может уехать ведь», – написал Хайруллин. 

1 июля стало известно об обмене между системами СКА и «Трактора». В Санкт-Петербург вернулся Глотов, челябинцы получили за игрока денежную компенсацию.

Сообщалось, что для перехода в СКА форвард расторг контракт с «Трактором» и подписался с «Челметом» из ВХЛ. 

Напомним, Глотов стал игроком «Трактора» по ходу сезона-2024/25 в результате обмена из СКА. 28-летний форвард провел 64 матча в прошлом FONBET чемпионате КХЛ и набрал 38 (13+25) очков, в плей-офф у него 0+1 за 5 игр.

«Трактор» обменял Глотова в СКА на денежную компенсацию

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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Комментарии

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Сейчас "Челмет" по схеме Долиной и двести миллионов у себя оставит, и Глотова, и ещё и Глотова в "Трактор" продаст
Да неужели, наверно кхл хочет стать по настоящему хоккейной лигой а не колхозной как сейчас
Ответни первый_ни последний
Да неужели, наверно кхл хочет стать по настоящему хоккейной лигой а не колхозной как сейчас
Комментарий скрыт
Ответни первый_ни последний
Да неужели, наверно кхл хочет стать по настоящему хоккейной лигой а не колхозной как сейчас
Комментарий скрыт
"Так ведь Глотов и за океан уехать может".
И что из этого? Пусть хоть на Луну летит, нормальный аргумент включился. Только что в США, что на Луне он не нужен
В торпедо пусть переводит
Решили, что самые умные. Оказалось, нет.
Ответavku
Решили, что самые умные. Оказалось, нет.
По этой схеме трансферы второй год делают и не только ска, там куда интереснее схема локо с разрывом контрактов со всеми игроками и подписанием в тот же день новых, но это лёшке неважно, главное со злом бороться
ОтветT0ughguy
По этой схеме трансферы второй год делают и не только ска, там куда интереснее схема локо с разрывом контрактов со всеми игроками и подписанием в тот же день новых, но это лёшке неважно, главное со злом бороться
Локомотив показательно воспользовался дырой регламента.
Как раз таки дыру эту уже и заделали.
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