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  4. Виталий Давыдов: «Киселевич способен проявить себя как менеджер – пойти по пути Ковальчука. Таким профессионалам нужно открывать двери!»

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Виталий Давыдов: «Киселевич способен проявить себя как менеджер – пойти по пути Ковальчука. Таким профессионалам нужно открывать двери!»
Давыдов считает, что Киселевич способен проявить себя как менеджер.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что Богдан Киселевич способен проявить себя как менеджер.

29 июля в Череповце прошел благотворительный прощальный матч экс-игрока «Северстали» и других клубов.

«Мне нравятся его интервью – он никого оголтело не критикует, всегда находит тонкие моменты, чтобы игрока похвалить, направить. Вот какие высказывания Череповцу нужны!

В этом сезоне у нас в КХЛ дебютирует в роли руководителя Илья Ковальчук – пусть и в специфическом китайском клубе. На мой взгляд, Киселевич тоже способен проявить себя как менеджер – и пойти по пути Ковальчука. Таким профессионалам и нужно открывать двери! – сказал Давыдов.

Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший «сюрприз» от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо»

Киселевич о будущем: «Мыслей много. Есть предложения, которым я удивился. Люди меня не знают, но приглашают на работу на разные должности»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБогдан Киселевич
logoШанхай Дрэгонс
logoИлья Ковальчук
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logoКХЛ
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Комментарии

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а что Ковальчук себя как-то проявил ?
Они профессионалы в хоккее и в тренеры идти должны - обучать детишек (с) РР , а не в галстуках сидеть в кабинетах , ну или крайняк депутатам становится - бэкграунд самое то ;))
Главное не зайти не в ту дверь
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