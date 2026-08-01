Ротенберг поздравил Сурина с 20-летием: «Один из самых ярких молодых игроков российского хоккея! У Егора бойцовский характер и большое будущее»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Егора Сурина с днем рождения.
Сегодня, 1 августа, нападающему «Локомотива» исполнилось 20 лет.
«Сегодня 20 лет исполняется Егору Сурину – одному из самых ярких молодых игроков российского хоккея!
Егор – мощный, жесткий и энергичный нападающий. Он не боится силовой борьбы, опасен с шайбой, может эффективно действовать на разных позициях в атаке и в каждом эпизоде играет с характером и полной самоотдачей.
Мы работали вместе на Кубке Первого канала, недавно на «Матче года» и для любого тренера большая радость иметь в команде такого талантливого, смелого и заряженного хоккеиста.
Продолжаю внимательно следить за успехами Егора в КХЛ. В 20 лет он уже двукратный обладатель Кубка Гагарина. Особенно важно, что в обоих чемпионских плей-офф Егор не был просто молодым игроком в составе, а выходил на лед, брал на себя ответственность, забивал важные голы и помогал команде побеждать.
У Егора настоящий бойцовский характер и большое будущее. Желаю крепкого здоровья, новых побед, дальнейшего прогресса и долгой яркой карьеры! Не останавливаться, продолжать работать и ставить перед собой самые высокие цели. Верю, что впереди еще много трофеев.
С днем рождения, Сура! Только вперед», – написал Ротенберг.
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