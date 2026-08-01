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  4. Ротенберг поздравил Сурина с 20-летием: «Один из самых ярких молодых игроков российского хоккея! У Егора бойцовский характер и большое будущее»

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Ротенберг поздравил Сурина с 20-летием: «Один из самых ярких молодых игроков российского хоккея! У Егора бойцовский характер и большое будущее»
Роман Ротенберг поздравил Егора Сурина с днем рождения.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Егора Сурина с днем рождения.

Сегодня, 1 августа, нападающему «Локомотива» исполнилось 20 лет.

«Сегодня 20 лет исполняется Егору Сурину – одному из самых ярких молодых игроков российского хоккея!

Егор – мощный, жесткий и энергичный нападающий. Он не боится силовой борьбы, опасен с шайбой, может эффективно действовать на разных позициях в атаке и в каждом эпизоде играет с характером и полной самоотдачей.

Мы работали вместе на Кубке Первого канала, недавно на «Матче года» и для любого тренера большая радость иметь в команде такого талантливого, смелого и заряженного хоккеиста.

Продолжаю внимательно следить за успехами Егора в КХЛ. В 20 лет он уже двукратный обладатель Кубка Гагарина. Особенно важно, что в обоих чемпионских плей-офф Егор не был просто молодым игроком в составе, а выходил на лед, брал на себя ответственность, забивал важные голы и помогал команде побеждать.

У Егора настоящий бойцовский характер и большое будущее. Желаю крепкого здоровья, новых побед, дальнейшего прогресса и долгой яркой карьеры! Не останавливаться, продолжать работать и ставить перед собой самые высокие цели. Верю, что впереди еще много трофеев.

С днем рождения, Сура! Только вперед», – написал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoЕгор Сурин
logoСборная России по хоккею с шайбой
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logoРоман Ротенберг
Сборная России по хоккею U-25
logoКубок Первого канала

Комментарии

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Как проклял
Послал бы он его на хер в ответ поздравительной открыткой
ОтветMolot19871
Послал бы он его на хер в ответ поздравительной открыткой
Я думаю, Леха мысленно уже давно так и делает..
Куда же без Ромашки )))
А почему не сказал, что вместе с ним в ближайшем светлом будущем, они обыграют Америку и Канаду
ОтветАРТУР АЛИЕВ
А почему не сказал, что вместе с ним в ближайшем светлом будущем, они обыграют Америку и Канаду
Это уже принято по умолчанию, для Йозе нет достойных соперников.
ОтветАРТУР АЛИЕВ
А почему не сказал, что вместе с ним в ближайшем светлом будущем, они обыграют Америку и Канаду
по видимому не видит Сурина в сборной 25)
«Мы работали на Кубке 1 канала, на Матче года»… Это Сурин работал, а не ты, вРотен!! Мы пахали..Из всего, что ты, недотренер, все время делаешь в нашем хоккее, ты только пиаришься и фотографируешься с всякими знаковыми и знаменитыми личностями в спорте и не только. Потому что на их фоне ты таким даже и близко не являешься! Понтярщик, весь пустой внутри!!! НИ О ЧЕМ!!!
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