Масти о том, какой навык взял бы у другого игрока: «В детстве я был фанатом «Детройта», поэтому это был бы Дацюк. У него отличные руки, хоккейный IQ»
Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у Павла Дацюка.
Нападающий системы «Сан-Хосе» Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у форварда Павла Дацюка.
– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?
– В детстве я был фанатом «Детройт Ред Уингс», поэтому это был бы Павел Дацюк.
Очевидно, у него отличные руки, но также и высокий хоккейный IQ, – сказал Масти.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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