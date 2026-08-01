Масти о том, какой навык взял бы у другого игрока: «В детстве я был фанатом «Детройта», поэтому это был бы Дацюк. У него отличные руки, хоккейный IQ»

Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у Павла Дацюка.

Нападающий системы «Сан-Хосе » Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у форварда Павла Дацюка.

– Если бы вы могли «украсть» любой навык у другого игрока, что бы вы взяли?

– В детстве я был фанатом «Детройт Ред Уингс», поэтому это был бы Павел Дацюк .

Очевидно, у него отличные руки, но также и высокий хоккейный IQ, – сказал Масти.