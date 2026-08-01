  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Романов о росте зарплат в НХЛ: «Не стоит смотреть на чужие цифры. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею»

0
Романов о росте зарплат в НХЛ: «Не стоит смотреть на чужие цифры. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею»
Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.

Ранее «Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини на 5 лет с рекордным кэпхитом 18,8 млн долларов. Лео Карлссон по новому соглашению с «Анахаймом» будет получать 18 млн долларов в год.

Контракт Романова с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2032/33. Напомним, он продлил соглашение с «Айлендерс» в 2025 году.

– Сейчас на рынке НХЛ произошел резкий рост зарплат. Не считаете, что рановато подписали такой большой контракт?

– Нет. Вообще не стоит смотреть на чужие цифры. Можно отталкиваться от них, но хвататься за голову от такого не люблю.

Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею, – сказал Романов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Романов
logoденьги
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoЧемпионат.com

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
вообще думаю это переходный этап, все уровняется.
но думали в НХЛ, что это так резко произойдет?
Внук Билла если не ошибаюсь
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Романов о Цыплакове: «Яркий 1-й сезон и 2-й похуже – обыденность, так происходит у многих. Может, сейчас он вернется и будет играть еще лучше. У Шабанова по-другому, просто не влился в НХЛ после КХЛ»
Защитник «Айлендерс» Романов: «Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет. Моя задача – полностью отдавать себя команде»
Романов о Шефере: «Потенциал он даже перереализовал – в 18 лет забить так много почти невозможно. У него нереальная чуйка – куда открыться, куда отдать»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»