Романов о росте зарплат в НХЛ: «Не стоит смотреть на чужие цифры. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею»
Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.
Ранее «Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини на 5 лет с рекордным кэпхитом 18,8 млн долларов. Лео Карлссон по новому соглашению с «Анахаймом» будет получать 18 млн долларов в год.
Контракт Романова с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2032/33. Напомним, он продлил соглашение с «Айлендерс» в 2025 году.
– Сейчас на рынке НХЛ произошел резкий рост зарплат. Не считаете, что рановато подписали такой большой контракт?
– Нет. Вообще не стоит смотреть на чужие цифры. Можно отталкиваться от них, но хвататься за голову от такого не люблю.
Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею, – сказал Романов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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