Романов о росте зарплат в НХЛ: «Не стоит смотреть на чужие цифры. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею»

Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о росте зарплат в НХЛ.

Ранее «Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини на 5 лет с рекордным кэпхитом 18,8 млн долларов. Лео Карлссон по новому соглашению с «Анахаймом» будет получать 18 млн долларов в год.

Контракт Романова с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2032/33. Напомним, он продлил соглашение с «Айлендерс» в 2025 году.

– Сейчас на рынке НХЛ произошел резкий рост зарплат. Не считаете, что рановато подписали такой большой контракт?

– Нет. Вообще не стоит смотреть на чужие цифры. Можно отталкиваться от них, но хвататься за голову от такого не люблю.

Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею, – сказал Романов.