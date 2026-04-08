Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд. Защитник «Коламбуса» – 3-й игрок обороны из США в истории НХЛ с таким достижением

Защитник «Коламбуса» Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд.

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (4:3 Б). На его счету стало 80 (22+58) баллов за 71 игру.

Веренски стал третьим игроком обороны из США в истории НХЛ, который добрался до отметки в 80 очков за сезон дважды подряд (82 балла в регулярке-2024/25).

Он повторил достижение Брайана Лича (сезон-1991/92 и 1992/93) и Фила Хаусли (1991/92, 1992/93).

Действующий контракт 28-летнего защитника со средней годовой зарплатой 9,583 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028 года.