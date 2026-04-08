  • Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд. Защитник «Коламбуса» – 3-й игрок обороны из США в истории НХЛ с таким достижением
Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд. Защитник «Коламбуса» – 3-й игрок обороны из США в истории НХЛ с таким достижением

Защитник «Коламбуса» Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд.

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 Б). На его счету стало 80 (22+58) баллов за 71 игру.

Веренски стал третьим игроком обороны из США в истории НХЛ, который добрался до отметки в 80 очков за сезон дважды подряд (82 балла в регулярке-2024/25).

Он повторил достижение Брайана Лича (сезон-1991/92 и 1992/93) и Фила Хаусли (1991/92, 1992/93).

Действующий контракт 28-летнего защитника со средней годовой зарплатой 9,583 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Он с Проворовым с одного драфта, Проворов был 7, Веренски 8, помню раньше были споры кто лучше
Веренски должен Норрис брать в этом году
Зак великолепен, но команда, где лучший бомбардир защитник, это печально. Такие команды обычно ничего не выигрывают.
Честно говоря уже несколько лет пристально слежу за Заком и он великолепен, не только в атаке, но и в обороне, про его блестящую игру на Олимпиаде и решающий пас уже и так все знают, а сегодня прибил Детройт, еще и победный буллит мастерски реализовал...
С момента, как Веренски вернулся после травмы, он третий сезон уже 100500% входит в топ-5 защитников лиги.
Осмелюсь еще и сказать, что у него лучший бросок среди всех защитников!
Летом 28-го у него закончится контракт, он будет просто нарасхват!
Несмотря на то, что он ночью похоронил все шансы «Детройта» на плей-офф в этом году, надеюсь, он вспомнит свои мичиганские корни, а Айзерман (если он, конечно, еще будет на месте) осмелится подписать реально топ-игрока, а не древнего мамонта, и он окажется в Детройте, в одной команде со своим корешом Ларкиным! :)
Мечтать не вредно)
С момента, как Веренски вернулся после травмы, он третий сезон уже 100500% входит в топ-5 защитников лиги. Осмелюсь еще и сказать, что у него лучший бросок среди всех защитников! Летом 28-го у него закончится контракт, он будет просто нарасхват! Несмотря на то, что он ночью похоронил все шансы «Детройта» на плей-офф в этом году, надеюсь, он вспомнит свои мичиганские корни, а Айзерман (если он, конечно, еще будет на месте) осмелится подписать реально топ-игрока, а не древнего мамонта, и он окажется в Детройте, в одной команде со своим корешом Ларкиным! :) Мечтать не вредно)
Если бы наш ГМ не продлил Веренского, его бы ждала дефенестнация. 😎
Отдайте ему Норрис заслужил
Материалы по теме
Кучеров – фаворит в борьбе за «Харт Трофи» по версии The Score. Макдэвид – 2-й, Маккиннон – 3-й
2 апреля, 13:25
Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)
12 марта, 21:24
Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии The Score. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 4-й
2 марта, 13:12
