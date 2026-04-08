Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд. Защитник «Коламбуса» – 3-й игрок обороны из США в истории НХЛ с таким достижением
Защитник «Коламбуса» Веренски набрал 80 очков во втором сезоне подряд.
Защитник «Коламбуса» Зак Веренски набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 Б). На его счету стало 80 (22+58) баллов за 71 игру.
Веренски стал третьим игроком обороны из США в истории НХЛ, который добрался до отметки в 80 очков за сезон дважды подряд (82 балла в регулярке-2024/25).
Он повторил достижение Брайана Лича (сезон-1991/92 и 1992/93) и Фила Хаусли (1991/92, 1992/93).
Действующий контракт 28-летнего защитника со средней годовой зарплатой 9,583 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Веренски должен Норрис брать в этом году
Осмелюсь еще и сказать, что у него лучший бросок среди всех защитников!
Летом 28-го у него закончится контракт, он будет просто нарасхват!
Несмотря на то, что он ночью похоронил все шансы «Детройта» на плей-офф в этом году, надеюсь, он вспомнит свои мичиганские корни, а Айзерман (если он, конечно, еще будет на месте) осмелится подписать реально топ-игрока, а не древнего мамонта, и он окажется в Детройте, в одной команде со своим корешом Ларкиным! :)
Мечтать не вредно)