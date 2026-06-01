🥇 Финляндия выиграла ЧМ в 5-й раз и впервые с 2022 года
Финляндия выиграла чемпионат мира в пятый раз.
Сборная Финляндии победила Швейцарию (1:0 ОТ) в финале чемпионата мира-2026 в Цюрихе.
Автором победного гола стал 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус.
Таким образом, финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира. Финляндия также побеждала в 2022, 2019, 2011 и 1995 годах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А как узнает ....И ведь это страна НАТО