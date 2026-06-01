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🥇 Финляндия выиграла ЧМ в 5-й раз и впервые с 2022 года

Финляндия выиграла чемпионат мира в пятый раз.

Сборная Финляндии победила Швейцарию (1:0 ОТ) в финале чемпионата мира-2026 в Цюрихе. 

Автором победного гола стал 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус. 

Таким образом, финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира. Финляндия также побеждала в 2022, 2019, 2011 и 1995 годах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoКонста Хелениус
logoЧМ по хоккею
logoНХЛ

Комментарии

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Йозе переехал туда в 1991, а первое золото они взяли в 1995. Думайте
Ответ777тч
Йозе переехал туда в 1991, а первое золото они взяли в 1995. Думайте
Досрочный ответ!
Как можно 3 финала не забивать? Весь чемпионат играли в атаку и это приносило результат, а в финале слишком осторожничали ну и получили.
ОтветEvgeny Trifonov
Как можно 3 финала не забивать? Весь чемпионат играли в атаку и это приносило результат, а в финале слишком осторожничали ну и получили.
Против Финляндии так не поиграешь в атаку в финале
Всё по делу. Я был наслышан о игре хозяев и статистика впечатляла, глянул, а там вообще пустота! Две минуты пять на три!!! Решай низовой матч! А они катаюся как фигуристы и ни одного броска!!! Позорище. И это для многих важнейший матч жизни.
Ответгилберт
Всё по делу. Я был наслышан о игре хозяев и статистика впечатляла, глянул, а там вообще пустота! Две минуты пять на три!!! Решай низовой матч! А они катаюся как фигуристы и ни одного броска!!! Позорище. И это для многих важнейший матч жизни.
И это ещё после перерыва, где им 15 минут объясняли, что делать) но такое бывает при ответственном большинстве: все трясутся и в результате - пшик.
Всё таки Барков глыба. С ним и Флорида, и сборная другая.
Браво, Суоми! провели отличный турнир! Барков просто супер!
Удивительно , но Фины очень сильны , столько финалов , но как же странно Швейцария три года полряд все делает
ОтветSanta29
Удивительно , но Фины очень сильны , столько финалов , но как же странно Швейцария три года полряд все делает
Причем сильны в любом составе почти
🇫🇮 🥇 🥇 🥇 🥇 🥇
Финляндию с победой! Но Швейцарию жаль, три финала подряд, стараются, бьются и никак…
За Фетисова переживаю ,ведь не смотрел
А как узнает ....И ведь это страна НАТО
Были лучше в матче. Заслуженно!
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