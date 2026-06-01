ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария дома уступила Финляндии в финале – 0:1 ОТ. Хелениус забил на 71-й минуте
На ЧМ-2026 в Швейцарии прошел финальный матч.
Завершился чемпионат мира по хоккею-2026 в Швейцарии.
В финальном матче Швейцария уступила Финляндии (0:1 ОТ) в борьбе за золото.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте забил Антон Лунделль, но его гол был отменен после видеопросмотра. В основное время команды не забили, игра перешла в овертайм. На 71-й минуте золотой гол забил 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Передел хоккейного мира ))
В сборной иногда Овечкин и Малкин пропадали просто потому, что надо как-то сыграться, нащупать друг друга, темп, командные взаимодействия. Да чего уж, и Кросби растворялся на ОИ-2014.
Это нормально, что качество хоккея другое, зато и дыр больше, и зон свободных, и каких-то рискованных действий, и вообще куда реже появляются удачные автобусы.2007 вспоминаю да 2019
У швейцарцев прекрасное поколение, но чтобы выиграть в финале, нужно забить хотя бы одну :)
Удивительная и грустная серия
Но это уже позади, сейчас надо собраться на овертайм
Учитывая их первый матч в группе
Легкой прогулки для Кленовых не будет точно
Им примерно фиолетово на бронзу, норвежцам далеко нет