ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария дома уступила Финляндии в финале – 0:1 ОТ. Хелениус забил на 71-й минуте

На ЧМ-2026 в Швейцарии прошел финальный матч.

Завершился чемпионат мира по хоккею-2026 в Швейцарии .

В финальном матче Швейцария уступила Финляндии (0:1 ОТ) в борьбе за золото.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте забил Антон Лунделль , но его гол был отменен после видеопросмотра. В основное время команды не забили, игра перешла в овертайм. На 71-й минуте золотой гол забил 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2026

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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