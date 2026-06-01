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ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария дома уступила Финляндии в финале – 0:1 ОТ. Хелениус забил на 71-й минуте

На ЧМ-2026 в Швейцарии прошел финальный матч.

Завершился чемпионат мира по хоккею-2026 в Швейцарии

В финальном матче Швейцария уступила Финляндии (0:1 ОТ) в борьбе за золото. 

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 14-й минуте забил Антон Лунделль, но его гол был отменен после видеопросмотра. В основное время команды не забили, игра перешла в овертайм. На 71-й минуте золотой гол забил 20-летний форвард «Баффало» Конста Хелениус.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2026

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2026

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026

Статистика ЧМ по хоккею 2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Финляндии по хоккею
результаты матчей
logoСборная Швейцарии по хоккею
онлайны
logoАнтон Лунделль
logoКонста Хелениус

Комментарии

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Пожалуй лучший (сыгранный как минимум состав) Свисов , уже лет 10 они ходят в топах(на ЧМ) 4 проигранных финалов за это время, сейчас они дома и все условия что бы наконец взять этот кубок. Но! для них Канада была бы лучшим вариантом чем Финляндия .не болел за свисов , но фины могут им навязать тягомотину ....Когда если не сейчас?
ОтветУзурпатор правды
Пожалуй лучший (сыгранный как минимум состав) Свисов , уже лет 10 они ходят в топах(на ЧМ) 4 проигранных финалов за это время, сейчас они дома и все условия что бы наконец взять этот кубок. Но! для них Канада была бы лучшим вариантом чем Финляндия .не болел за свисов , но фины могут им навязать тягомотину ....Когда если не сейчас?
Да уж...Во времена настали : для Швейцарии КАНАДА лучше , чем ФИНЛЯНДИЯ. Именно такая последовательность..
Передел хоккейного мира ))
ОтветУзурпатор правды
Пожалуй лучший (сыгранный как минимум состав) Свисов , уже лет 10 они ходят в топах(на ЧМ) 4 проигранных финалов за это время, сейчас они дома и все условия что бы наконец взять этот кубок. Но! для них Канада была бы лучшим вариантом чем Финляндия .не болел за свисов , но фины могут им навязать тягомотину ....Когда если не сейчас?
Если не сейчас, то в следующий раз. ЧМ каждый год.
Будут играть без голов ровно до начала ЧМ 2027? ))
Решил глянуть финал ЧМ. Не впечатляет ни уровень, ни интрига. Финал кубка Гагарина намного интересней был.
ОтветWaio
Решил глянуть финал ЧМ. Не впечатляет ни уровень, ни интрига. Финал кубка Гагарина намного интересней был.
Сборные игры всегда обладают меньшим качеством, что компенсируется большим эмоциональным восприятием. Меньше выгранности, меньше времени на отработку деталей, шлифовку. В плей-офф еще и серия игры, где соперники друг друга изучают, меняются. Это разные типы соревнований.
В сборной иногда Овечкин и Малкин пропадали просто потому, что надо как-то сыграться, нащупать друг друга, темп, командные взаимодействия. Да чего уж, и Кросби растворялся на ОИ-2014.
Это нормально, что качество хоккея другое, зато и дыр больше, и зон свободных, и каких-то рискованных действий, и вообще куда реже появляются удачные автобусы.2007 вспоминаю да 2019
Отмучились!
У швейцарцев прекрасное поколение, но чтобы выиграть в финале, нужно забить хотя бы одну :)
Пора Швейцарии взять наконец золото.
Если сыры забросят, то забросившему звание мать трехлетия. За три года одну шайбу родить!
Да блин сколько можно! Даже гола не могут в финале забить за три года подряд…
Итого 10 периодов подряд без забитых шайб в финалах ЧМ от Швейцарии
Удивительная и грустная серия
Но это уже позади, сейчас надо собраться на овертайм
ОтветБолельщик Биатлона
Итого 10 периодов подряд без забитых шайб в финалах ЧМ от Швейцарии Удивительная и грустная серия Но это уже позади, сейчас надо собраться на овертайм
Всё забудется, если победят. А вот если нет...
Канада-Норвегия...Какая прекрасная афиша))
ОтветAndy
Канада-Норвегия...Какая прекрасная афиша))
Кстати, вполне
Учитывая их первый матч в группе
Легкой прогулки для Кленовых не будет точно
Им примерно фиолетово на бронзу, норвежцам далеко нет
ОтветAndy
Канада-Норвегия...Какая прекрасная афиша))
в группе 6:5 играли, кстати
Барков с золотом!Красивое завершение этого сезона для него!
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