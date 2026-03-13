Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил список лучших игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Топ-50 возглавил нападающий «Баффало» Алекс Так.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Сергей Бобровский («Флорида»);

3. Александр ОвечкинВашингтон»);

4. Даррен Рэддиш («Тампа»);

5. Расмус Андерссон («Вегас»);

6. Джон Карлсон («Анахайм»);

7. Бун Дженнер («Коламбус»);

8. Евгений Малкин («Питтсбург»);

9. Чарли Койл («Коламбус»);

10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

11. Джейк Труба («Анахайм»);

12. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

13. Коннор Мерфи («Эдмонтон»);

14. Логан Стэнли («Баффало»);

15. Андерс Ли («Айлендерс»);

16. Патрик Кэйн («Детройт»);

17. Мэйсон Марчмент («Коламбус»);

18. Клод Жиру («Оттава»);

19. Матс Зукарелло («Миннесота»);

20. Энтони Манта («Питтсбург»);

...28. Илья Михеев («Чикаго»);

...30. Владимир Тарасенко («Миннесота»). 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
а разве Марчмент сейчас не в Коламбусе???
Что не так с Кейном? Почему так низко? Он лучше половины, как минимум, из тех, кто выше. Или он больной совсем и не игрок?
Рэддиш проводит отличный сезон, у него в среднем 1 очко за игру. Более 20 минут в среднем за матч и хороший показатель полезности. Да ему 30 лет, но скорее всего рейтинг составлялся исключительно на показателях этого сезона, потому он так высоко
