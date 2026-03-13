Бобровский – 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин – 3-й, Малкин – 8-й, Михеев – 28-й, Тарасенко – 30-й, Так – 1-й (Daily Faceoff)

Бобровский и Овечкин – в топ-3 игроков, которые могут стать свободными агентами.

Сергей Бобровский вошел в топ-3 игроков, которые могут стать свободными агентами. Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил список лучших игроков НХЛ , которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Топ-50 возглавил нападающий «Баффало» Алекс Так . Топ-20 выглядит следующим образом: 1. Алекс Так («Баффало»); 2. Сергей Бобровский («Флорида »); 3. Александр Овечкин («Вашингтон »); 4. Даррен Рэддиш («Тампа»); 5. Расмус Андерссон («Вегас»); 6. Джон Карлсон («Анахайм»); 7. Бун Дженнер («Коламбус»); 8. Евгений Малкин («Питтсбург»); 9. Чарли Койл («Коламбус»); 10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»); 11. Джейк Труба («Анахайм»); 12. Бобби Макмэнн («Сиэтл»); 13. Коннор Мерфи («Эдмонтон»); 14. Логан Стэнли («Баффало»); 15. Андерс Ли («Айлендерс»); 16. Патрик Кэйн («Детройт»); 17. Мэйсон Марчмент («Коламбус»); 18. Клод Жиру («Оттава»); 19. Матс Зукарелло («Миннесота»); 20. Энтони Манта («Питтсбург»); ...28. Илья Михеев («Чикаго»); ...30. Владимир Тарасенко («Миннесота»).