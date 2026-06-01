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  • Финляндия выиграла ЧМ по хоккею, Канада без медалей, парады «ПСЖ» и «Арсенала», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Батраков все ближе к Парижу и другие новости
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Финляндия выиграла ЧМ по хоккею, Канада без медалей, парады «ПСЖ» и «Арсенала», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Батраков все ближе к Парижу и другие новости

1. Швейцария дома уступила Финляндии в финале ЧМ-2026 по хоккею (0:1 ОТ) – 20-летний Хелениус забил на 71-й минуте. Финны взяли золото в 5-й раз, а швейцарцы – с серебром на третьем турнире подряд.

В матче за третье место Канада отыгралась у Норвегии с 0:2, забив за 8 секунд до сирены, но пропустила в овертайме (2:3 ОТ). Канадцы остались без медалей на трех ЧМ подряд, норвежцы завоевали первую медаль в истории!

2. «Пари Сен-Жермен» провел парад в Париже в честь победы в Лиге чемпионов: команда встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, торжественные мероприятия также прошли на Марсовом поле и на «Парк-де-Пренс». Матвей Сафонов красиво вышел под рев толпы на домашний стадион парижан.

3. Фонсека, Зверев, Ходар вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос», Рублев проиграл Меньшику. У женщин Андреева, Свитолина, Кырстя пробились в 1/4 финала, Швентек выбыла.

4. Трансферы. «ПСЖ» сделает предложение по Батракову в ближайшее время, есть версия, что хавбека «Локо» купят за 25 млн евро, а его зарплата составит 5-6 млн евро. «Ливерпуль» объявил об уходе Конате свободным агентом. «Барселона» сделает новое предложение по Альваресу, Хулиан добивается ухода из «Атлетико». Рикельме назначит Артету тренером «Реала», если выиграет выборы, испанец из «Арсенала» уже якобы дал согласие.

5. «Арсенал» провел чемпионский парад по случаю победы в АПЛ. На улицы Лондона вышли более 1,5 миллиона человек – это рекорд страны. Российский блогер Райзен залез на дерево, но слез после замечания полиции.

6. Журналисты признали Юрия Семина лучшим тренером России в XXI веке, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й.

7. Россиянки завоевали 5 медалей за день на чемпионате Европы по художественной гимнастике: Ильтерякова взяла золото в обруче и бронзу в мяче, Борисова – серебро в булавах и бронзу в ленте, и у команды серебро в групповых упражнениях. Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ в Варне.

8. Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, Гюлер – открытие сезона. В символической сборной турнира не нашлось места лучшему бомбардиру Мбаппе и российскому вратарю Сафонову.

9. В преддверии ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Финляндию (4:0), Бразилия крупно обыграла Панаму (6:2), Украина победила Польшу (2:0) в гостях. Все результаты товарищеских матчей – здесь.

10. Умер комментатор снукера Владимир Синицын. Ему было 74 года.

Цитаты дня:

Мостовой о Сафонове в финале ЛЧ: «В воротах мог стоять любой, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего раз. Даже Матвея спроси, он скажет: «А что я делал?» Это смешно»

Макрон о беспорядках во Франции после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не футбол. Мы будем бескомпромиссны – не хотим больше этого видеть! С нас хватит»

Потапова об улучшении результатов после смены гражданства: «С одной стороны, это совпадение, с другой – я чувствую себя свободнее и лучше»

Вячеслав Колосков: «Не разделяю телячьего восторга по поводу Сафонова. Он пенальти потащил, выручил? Не стоит делать из него героя»

Ударивший пожилую женщину боец Юнусов сообщил, что уехал на СВО: «С гордостью буду защищать свой народ»

«Зависнули в Палм-Спрингс». Туктамышева выложила новые фото с Гуменником из поездки в США

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Пользуюсь случаем, хотелось бы поздравить Романа Борисовича (гражданина Финляндии) с 🥇 сборной на ЧМ по хоккею🏒!
ОтветCruel Snake
Пользуюсь случаем, хотелось бы поздравить Романа Борисовича (гражданина Финляндии) с 🥇 сборной на ЧМ по хоккею🏒!
Так он приплетет, что капитан сборной Саша Барков русский.
Столько 💩 на Сафонова вылили некоторые специалисты... Уму не постижимо к сожалению.
ОтветРоман_АИ
Столько 💩 на Сафонова вылили некоторые специалисты... Уму не постижимо к сожалению.
Полностью согласен, очень неприятно это читать. Люди, в большинстве своём ничего не добившиеся на высочайшем уровне, пытаются обесценить вклад Матвея в это историческое событие для Российского футбола
ОтветВиталий Диденко
Полностью согласен, очень неприятно это читать. Люди, в большинстве своём ничего не добившиеся на высочайшем уровне, пытаются обесценить вклад Матвея в это историческое событие для Российского футбола
вас не сильно тошнит от вашего же пафоса?
Швейцария на ЧМ прям как Магнитка в КХЛ - лучшие в регулярке, атакующий хоккей с кучей шайб и полная импотенция в решающей игре с серьезным соперником.
ОтветAlex Brovko
Швейцария на ЧМ прям как Магнитка в КХЛ - лучшие в регулярке, атакующий хоккей с кучей шайб и полная импотенция в решающей игре с серьезным соперником.
у Швейцарии так каждый раз в финалах... чисто психологически не выдерживают мне кажется, начинают выдумывать и бояться играть и причем против этих же финнов играли в группе и уверенно их раскатали 4-2, но в финале просто испугались сыграть открыто
после плей-офф кубка Гагарина, плей-офф чм смотрелся как третий дивизион
ОтветVerdo
после плей-офф кубка Гагарина, плей-офф чм смотрелся как третий дивизион
Самое неприятное, что как только сборную вернет иихф опять начнется цирк с месячными перерывами и укороченным сезоном КХЛ для "подготовки" сборной, которую все равно забьют вылетевшими из НХЛ
Ответfeanor.84
Самое неприятное, что как только сборную вернет иихф опять начнется цирк с месячными перерывами и укороченным сезоном КХЛ для "подготовки" сборной, которую все равно забьют вылетевшими из НХЛ
решение простое взять лучших из двух клубов вышедших в финал кубка
как же обидно за швейцарцев, практически всё было для хэппи-энда
Вчерашний финал ЧМ - это испытание, думал не вывезу, но сдюжил. Поздравляю всех Финофилов с победой.
Поздравляю братский финнский народ с заслуженной победой!
Хейтеры Сафонова в цитатах начали появляться
Болел за Швейцарию (ведь по годам сенсационно 48 голов) , но за финнов выигравших канадцев тоже рад.
Очень обидно за Швейцарию ( я так надеялась что они смогут. Но увы (
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