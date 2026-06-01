🥈 Швейцария завоевала серебро на третьем ЧМ подряд. У сборной 14 медалей и нет золота
Швейцария завоевала серебряные медали на третьем подряд чемпионате мира.
Сборная Швейцарии уступила Финляндии (0:1 ОТ) в финале домашнего чемпионата мира.
Таким образом, швейцарская сборная завоевала серебряные медали на третьем подряд ЧМ.
В 2025 году Швейцария проиграла США (0:1 ОТ), а в 2024-м турнир выиграла Чехия (2:0 в финале).
У швейцарской сборной теперь 14 медалей на чемпионатах мира: 6 серебряных и 8 бронзовых.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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