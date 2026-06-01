🥈 Швейцария завоевала серебро на третьем ЧМ подряд. У сборной 14 медалей и нет золота

Швейцария завоевала серебряные медали на третьем подряд чемпионате мира.

Сборная Швейцарии уступила Финляндии (0:1 ОТ) в финале домашнего чемпионата мира.

Таким образом, швейцарская сборная завоевала серебряные медали на третьем подряд ЧМ.

В 2025 году Швейцария проиграла США (0:1 ОТ), а в 2024-м турнир выиграла Чехия (2:0 в финале).

У швейцарской сборной теперь 14 медалей на чемпионатах мира: 6 серебряных и 8 бронзовых.