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🥈 Швейцария завоевала серебро на третьем ЧМ подряд. У сборной 14 медалей и нет золота

Швейцария завоевала серебряные медали на третьем подряд чемпионате мира.

Сборная Швейцарии уступила Финляндии (0:1 ОТ) в финале домашнего чемпионата мира. 

Таким образом, швейцарская сборная завоевала серебряные медали на третьем подряд ЧМ. 

В 2025 году Швейцария проиграла США (0:1 ОТ), а в 2024-м турнир выиграла Чехия (2:0 в финале). 

У швейцарской сборной теперь 14 медалей на чемпионатах мира: 6 серебряных и 8 бронзовых. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСборная США по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ

Комментарии

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Примечатьнее даже не то, что Швейцария три финала подряд проиграла, а то что ни в одном из этих финалов Швейцария не смогла забросить хотя бы одну шайбу! И это в таком динамичном виде спорта, как хоккей.
ОтветAnd Justice for All
Примечатьнее даже не то, что Швейцария три финала подряд проиграла, а то что ни в одном из этих финалов Швейцария не смогла забросить хотя бы одну шайбу! И это в таком динамичном виде спорта, как хоккей.
Комментарий скрыт
ОтветAnd Justice for All
Примечатьнее даже не то, что Швейцария три финала подряд проиграла, а то что ни в одном из этих финалов Швейцария не смогла забросить хотя бы одну шайбу! И это в таком динамичном виде спорта, как хоккей.
Примечательно, что Канада третий год в пролёте.)))
И ни одной забитой шайбы в трех финалах подряд.
У Нидеррайтера теперь пять серебряных медалей ЧМ в пяти финалах. Бедолага...
ОтветMax Bochkov
У Нидеррайтера теперь пять серебряных медалей ЧМ в пяти финалах. Бедолага...
Может сереброплавильню открывать.
ОтветMax Bochkov
У Нидеррайтера теперь пять серебряных медалей ЧМ в пяти финалах. Бедолага...
Не того человека серебрини назвали )
Очень жаль швейцарцев, но 3 финала подряд это мощно 👍
ОтветСи Эм Панк
Очень жаль швейцарцев, но 3 финала подряд это мощно 👍
Канешно мосчно: 3 финала, 2 шайбы в основное время в этих играх(одна из которых в пустые ворота от чехов), в 8 из 9 периодов НУЛЬ заброшенных шайб и с горем пополам две шайбы в овертайме(обе от игроков Баффало)..
Сырные дарят нам все эмоции хоккея, ведь он не в заброшенных шайбах заключается..
Хоккейная Бенфика
ОтветМент-Кент
Хоккейная Бенфика
С одной лишь разницей что у Бенфики есть в музее трофеи КЕЧ, а Швейцария всё ещё не выиграла ничего
ОтветКанал ВАнал
С одной лишь разницей что у Бенфики есть в музее трофеи КЕЧ, а Швейцария всё ещё не выиграла ничего
чемпионы европы до первой мировой вроде
в финале поменяли тактику или возможно снова перегорели. Бывает такое, наверное сами не верят что могут чемпионами быть в хоккее, психологически сами на себя давят
ОтветJ-12
в финале поменяли тактику или возможно снова перегорели. Бывает такое, наверное сами не верят что могут чемпионами быть в хоккее, психологически сами на себя давят
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ОтветРотор-Волгоград
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вот как раз таки я занимался спортом и ездил на соревнования, и знаю много парней которые просто боялись победить своего соперника в финальной стадии турнира
Научатся забивать в финалах,тогда и к титулу придут.
В финале было видно, что финны сильно выше классом
Ответkazbek.sultanbek
В финале было видно, что финны сильно выше классом
Согласен - и это даже не половина финского основного состава, а уровень выше.
А ещё у Швейцарии 0 шайб в этих трёх финалах. Ну о чем говорить? При всем уважении к ним это никуда не годится
ОтветГранитный камушек в груди
А ещё у Швейцарии 0 шайб в этих трёх финалах. Ну о чем говорить? При всем уважении к ним это никуда не годится
Как это говорит об их слабости? Как они в финалы то выходят?
Ответymuller
Как это говорит об их слабости? Как они в финалы то выходят?
Выходят, потому что слабые составы у других сборных.
При участии топовых составов и сборной России финал за счастье будет для них.
В финалах у швейцарцев активизируется футбольная хромосома).
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