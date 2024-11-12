Павел Буре о Дацюке в Зале славы: «Это высшая индивидуальная награда, самая престижная. Выдающийся хоккеист – второго такого просто нет»

Павел Буре высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

В ноябре российский форвард принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.

В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012), за «Детройт » – дважды выиграл Кубок Стэнли.

«Поздравляю Павла. Я считаю, что это высшая индивидуальная награда для хоккеиста, которая только существует. Попасть в Зал славы в Торонто – самое престижное, что может быть.

И очень тяжело туда попасть. Там очень сложные выборы. Проходит тайное голосование, и ты должен набрать 75% среди всех выборщиков, даже среди тех, кому ты не нравишься.

Это мировое признание тебя как игрока. Дацюк – выдающийся хоккеист, который поиграл не только за сборную России и «Детройт», но и выступал в нашей стране за несколько клубов, в том числе за мой родной ЦСКА .

Павел вошел в Тройной золотой клуб, а еще завоевал Кубок Гагарина. В самом деле, второго такого хоккеиста просто нет», – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре .

Дацюк на церемонии введения в Зал хоккейной славы: «Посвящаю это достижение моим родителям и благодарю Бога за его милость. Я верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью»

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