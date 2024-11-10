«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал

The Athletic назвал «Даллас» фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.

Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца регулярного чемпионата. Голоса получили шесть команд.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Даллас » – 38,7% голосов;

2. «Флорида » – 19,4%;

3. «Рейнджерс » – 16,1%;

4. «Каролина » – 12,9%;

5. «Эдмонтон » – 9,7%;

6. «Вегас » – 3,2%.

Отметим, что «Виннипег», побивший рекорд НХЛ по числу побед за первые 15 матчей сезона, не получил ни одного голоса.

Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й