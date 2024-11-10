«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал
The Athletic назвал «Даллас» фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.
Авторы и эксперты сайта назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца регулярного чемпионата. Голоса получили шесть команд.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Даллас» – 38,7% голосов;
2. «Флорида» – 19,4%;
3. «Рейнджерс» – 16,1%;
4. «Каролина» – 12,9%;
5. «Эдмонтон» – 9,7%;
6. «Вегас» – 3,2%.
Отметим, что «Виннипег», побивший рекорд НХЛ по числу побед за первые 15 матчей сезона, не получил ни одного голоса.
Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости