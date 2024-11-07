Овечкин – 3-й в истории НХЛ игрок с голевой серией из 5+ матчей в 39 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла – 7 игр, у Бьюсика – 6 матчей
Александр Овечкин приблизился к очередному историческому достижению.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в игре с «Нэшвиллом» и продлил голевую серию до пяти матчей.
Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с серией из пяти игр с голами в возрасте 39 лет и старше.
Ранее подобного добивались только Бретт Халл – 7 матчей подряд с заброшенными шайбами («Детройт», 2003 год) и Джонни Бьюсик – 6 игр («Бостон», 1974 год).
Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка «Вашингтона» каждый раз сходит с ума»
Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости