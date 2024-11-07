Овечкин – 3-й в истории НХЛ игрок с голевой серией из 5+ матчей в 39 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла – 7 игр, у Бьюсика – 6 матчей

Александр Овечкин приблизился к очередному историческому достижению.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в игре с «Нэшвиллом» и продлил голевую серию до пяти матчей.

Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с серией из пяти игр с голами в возрасте 39 лет и старше.

Ранее подобного добивались только Бретт Халл – 7 матчей подряд с заброшенными шайбами («Детройт», 2003 год) и Джонни Бьюсик – 6 игр («Бостон», 1974 год).

Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка «Вашингтона» каждый раз сходит с ума»

Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»