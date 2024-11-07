Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, у него 1+1 с победным голом «Нэшвиллу». Хэнифин – 2-я, Ларкин – 3-я

Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

39-летний форвард «Вашингтона » набрал 2 (1+1) очка, включая победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2).

Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин , забивший два гола в игре с «Эдмонтоном» (4:2).

Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин с 2 (1+1) очками в матче с «Чикаго» (4:1).

💥 У Овечкина – 5 матчей подряд с голами! Теперь забил победный «Нэшвиллу»