Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, у него 1+1 с победным голом «Нэшвиллу». Хэнифин – 2-я, Ларкин – 3-я
Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.
39-летний форвард «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка, включая победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2).
Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин, забивший два гола в игре с «Эдмонтоном» (4:2).
Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин с 2 (1+1) очками в матче с «Чикаго» (4:1).
💥 У Овечкина – 5 матчей подряд с голами! Теперь забил победный «Нэшвиллу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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