Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка «Вашингтона» каждый раз сходит с ума»
Спенсер Карбери прокомментировал голевую серию Александра Овечкина.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» оказался сильнее «Нэшвилла» со счетом 3:2. Российский форвард забросил победную шайбу, продлив серию игр с голами до пяти.
«Наша скамейка сходит с ума каждый раз.
Овечкин, даже когда не забивает, приносит много жизни. Но когда он так бежит, участвует в розыгрышах и создает моменты, это заметно на скамейке запасных.
Его партнеры по команде чувствуют это, и когда он касается шайбы, все как бы немного задерживают дыхание», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, у него 1+1 с победным голом «Нэшвиллу». Хэнифин – 2-я, Ларкин – 3-я
Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 33 шайбы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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