Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка «Вашингтона» каждый раз сходит с ума»

Спенсер Карбери прокомментировал голевую серию Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон » оказался сильнее «Нэшвилла » со счетом 3:2. Российский форвард забросил победную шайбу, продлив серию игр с голами до пяти.

«Наша скамейка сходит с ума каждый раз.

Овечкин, даже когда не забивает, приносит много жизни. Но когда он так бежит, участвует в розыгрышах и создает моменты, это заметно на скамейке запасных.

Его партнеры по команде чувствуют это, и когда он касается шайбы, все как бы немного задерживают дыхание», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, у него 1+1 с победным голом «Нэшвиллу». Хэнифин – 2-я, Ларкин – 3-я

Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 33 шайбы