В любимой черной форме.

Александр Овечкин набрал какой-то сумасшедший ход и не собирается останавливаться: результативная серия продлилась до 5 матчей. И ладно бы просто с голами, но нет – капитан «Кэпс» решает не только свои вопросы, но и помогает команде выигрывать: выбил 6+5 чуть больше чем за неделю.

За океаном уже подсчитывают, в какой момент этого сезона (да-да, этого) – при сохранившемся темпе – Овечкин станет лучшим снайпером в истории (все указывает в район игры с «Детройтом» 7 марта). Но все же это далеко – пока посмотрим, что было в игре с «Нэшвиллом»: Александр учил Стэмкоса, как надо правильно стареть.

861-й гол Овечкина в НХЛ – в любимой черной форме

Матч с «Предаторс» стал первым из шести домашних «Кэпиталс» в сезоне, для которых заготовлена особая форма – «screaming eagle» («кричащий орел»). По сути, это комбо из классического логотипа клуба на свитерах в 90-е и черной формы «Вашингтона» в нулевые. Такой ретро-комплект любим хоккеистами – и Овечкиным особенно. Повторил он это и перед игрой с «Нэшвиллом»: «Лучший свитер в НХЛ!» В общем, понятно, почему презентацию этого дизайна перед сезоном приурочили к дню рождению игрока .

Форма нравится Александру наверняка не только видом – дело в том, что именно в этом свитере он стабильно забивает. Без вариантов уходит со льда с голом: 8 матчей – 16 (12+4) очков. Двенадцатый гол и четвертая передача случились как раз этой ночью.

Сначала был пас на Протаса: на 36-й минуте капитан отдал под ворота белорусскому партнеру – игроки «Нэшвилла» его немного потеряли. Алексей уверенно разобрался с Саросом.

«Семьсот передач не берутся из ничего, – подчеркивал не только снайперское величие партнера Протас. – Он отличный плеймейкер, просто отличный универсальный игрок. Играть с ним – одно удовольствие и веселье».

А в середине третьего периода Овечкин забивал уже сам: из круга вбрасывания – но не из того, что считается офисом. Из другого:

Овечкин уже в такой ситуации, что его голы комментируют даже тренеры соперника. «Вы знаете, что это произойдет – говорил Эндрю Брюнетт. – Я думаю, что видел это слишком много раз со скамейки запасных. Я играл против него, я тренировал против него, я наблюдал за ним – он просто находит этот момент, когда шайба у него на клюшке, а потом резко исчезает. Очевидно, мощный бросок от, возможно, величайшего снайпера всех времен».

«В целом даже когда он не забивает, он привносит жизнь на лед, – добавлял про своего капитана уже тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, – Но когда ему еще и идут шайбы, и он устраивает свои забеги до ворот, это чувствуется даже на скамейке запасных. В такие моменты, когда он касается шайбы, все немного задерживают дыхание».

Всего за вечер у Овечкина – 1+1, «+2» в полезность, 4 броска, 1 блокированный, 3 хита, 2 потери и 2 отбора. И это за 19:12 на льду – лучшее время среди нападающих «Кэпс». О том, что человеку уже 39, напоминает только тонна статистики после игр.

Кстати о ней.

● гол Овечкина стал победным в матче – а это значит, что 130-м таким в карьере. Нападающий все еще второй по этому показателю в истории, впереди – Яромир Ягр (135);

● нынешняя пятиматчевая голевая серия – уже 15-я в карьере Овечкина. Больше было только у Гретцки (16) и Лемье (17);

● но в возрасте 39+ 5 матчей с голами подряд прежде были только у Джонни Буцика (6 игр, сезон-1974/75) и Бретта Халла (7 матчей, сезон-2003/04). Теперь еще и у Ови;

● ну и главное: это 861-й гол Овечкина в карьере – до Гретцки осталось 33!

Эта победа – 1000-я для Теда Леонсиса в «Вашингтоне»

Наверное, Александр не мог не забить при тысячной победе Теда Леонсиса в качестве владельца клуба. После игры тот спустился в раздевалку, где капитан «Кэпс» вручил ему сувенир – игровую шайбу.

«Вы знаете, я люблю вас, ребята, – выступил с ответным словом Леонсис. – Я люблю команду. Я люблю болельщиков. Я думаю, что мы самая быстрая группа руководителей в лиге прямо сейчас, которая одержала 1000 побед – так что это настоящее достижение. Это организация, которую мы построили, и я действительно действительно горжусь вами. Это приятный момент. 25 лет, 1000 побед. Давайте сделаем это снова».

На самом деле Леонсис не первый в истории по скорости 1000 побед – он сделал это за 1907 игр, но Джереми Джейкобс из «Бостона», по данным «Кэпиталс», все же был быстрее. Но все равно солидное достижение, если вспомнить, что при Теде клуб взял Кубок Стэнли, трижды – Президентский кубок, 12 раз становился лучшим в дивизионе и 18 раз играл в плей-офф.

А сейчас претендует на главную сенсацию сезона. У «Вашингтона» – 9 побед в 12 матчах, он догнал по очкам «Каролину», идущую на первом месте дивизиона, в команде подрастает новый снайпер (Макмайкл опять забил, да) и отказывается стареть легендарный старый. Плюс наконец-то не подводят вратари: у сыгравшего сегодня Логана Томпсона 6 побед в 6 матчах (у Линдгрена похуже, но и он не валится). Леонсис может быть доволен и, кажется, спокоен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith