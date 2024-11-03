«Вашингтон» повторил рекорд клуба по очкам за первые 10 матчей сезона – 16 баллов
«Вашингтон» повторил рекорд клуба по очкам за первые 10 матчей сезона.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Коламбус» со счетом 7:2.
Эта победа стала для них восьмой в десяти стартовых играх сезона. Команда набрала 16 очков и повторила лучший результат в истории клуба.
С таким же показателем «Вашингтон» начинал в сезонах-1991/92, 2011/12 и 2015/16. Все три раза «столичные» выходили в плей-офф после такого начала регулярки.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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