859-я шайба Овечкина – офис работает без сбоев! До Гретцки осталось всего 35

Догонит уже в этом сезоне?

Самый результативный матч игрового дня прошел в Вашингтоне. «Кэпиталс» и «Блю Джекетс» набросали девять шайб на двоих (7:2). В трех поучаствовал Александр Овечкин – а одну забросил сам!

«Вашингтон» ударно провел первый период: забил пять голов за 15 игровых минут. Поэтому, хотя гол Овечкина и четвертый, случился он тоже в первом периоде.

Александр занял место чуть выше левого круга вбрасывания. Строум вошел в зону, подождал, пока Ови направит орудие на цель, отдал – что происходит после, мы прекрасно знаем.

Шайба стала 6-й в 10 матчах для Александра в сезоне-2024/25. Пусть отрезок и короткий, чтобы выдвигать лозунги, но Овечкин сейчас идет по привычному графику 0,6 гола за матч. Если капитан «Вашингтона» сохранит темп, то станет единоличным обладателем рекорда в ночь на 22 марта, в 70-м матче сезона против «Флориды» .

После матча Дилан Строум отметил темп Овечкина: «Я сказал Тэйлору Рэддишу, что когда Ови забивает, он забивает пачками, так что будь готов. Это было три матча назад. Он просто находит способ открыться. У него шикарный бросок. Старайся отдавать ему как можно чаще».

Помимо голов, Овечкин не забывает и о передачах: против «Коламбуса» их было две. Капитан вступил в дело с первой же минуты: в касание отдал в средней зоне на Алексея Протаса, а тот отыгрался с Диланом Строумом и сам же завершил.

Второй пас – в эпизоде с последним голом, который забил уже Строум. «Вашингтон» закрутил кружева в чужой зоне, а россиянин отдал канадцу на пустые ворота:

Овечкин проводит шикарный отрезок: за три последних матча у него 4+4, второй раз подряд у Александра три очка за игру. Всего у Ови 6+7 за 10 матчей – прямо как в лучшие годы.

В регулярке-2023/24 Овечкин провел стартовые 10 матчей гораздо хуже – тогда забил всего дважды. Это не помешало ему к концу весны 2024-го выйти на показатель в 31 шайбу.

Текущие 6 шайб за 10 матчей оказались лучшим результатом для Александра, начиная с сезона-2021/22. Тогда было аж 10 голов на таком же отрезке, а всего Овечкин забросил в том сезоне 50 шайб.

Сейчас же намечается отличная серия и у Протаса: он за последние три матча набрал 7 очков и идет четвертым бомбардиром «Вашингтона». Дилан Строум лидирует в командном бомбардирском рейтинге – 16 (4+12) очков за 10 встреч.

Российская бригада «Коламбуса», напротив, подкачала. Все полевые – Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Иван Проворов – остались без очков. Полный матч отыграл Даниил Тарасов – и занести его себе в актив он не может: Даниил пропустил все 7 шайб, причем всего лишь с 22 бросков.

«Кэпиталс» с 16 очками в 10 матчах занимают вторую строчку на Востоке. Впереди – лишь «Флорида»: у нее на три очка больше, но и три лишних матча. «Коламбус» же девятый – от зоны плей-офф он отстает на один балл.

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Фото: East News /AP Photo/Nick Wass