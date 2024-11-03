«Торонто» идет на последнем месте в НХЛ по реализации большинства – 7,89%. «Вашингтон» – 3-й с конца, «Эдмонтон» – 5-й
«Торонто» идет на последнем месте в НХЛ по реализации большинства.
За 12 матчей канадская команда реализовала только 3 попытки из 38 – 7,89%.
Напомним, средняя годовая зарплата (кэпхит) четырех ведущих форвардов «Торонто» (Мэттьюса, Нюландера, Марнера и Тавареса) команды составляет 46,6 млн долларов.
Второе место с конца занимает «Баффало» – 8,57%, на третьей строчке «Вашингтон» – 9,09%, четвертая позиция у «Анахайма» – 12,9%, пятое место у «Эдмонтона» – 13,33%.
Лучшее большинство в лиге на этом этапе сезона у «Виннипега» – 45,16% (14 голов за 31 попытку).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hockey-Reference
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