Строум о голевой серии Овечкина: «Когда он забивает, то забивает пачками. Я сказал это 3 игры назад»

Дилан Строум высказался о результативной серии Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона » набрал 3 (1+2) очка в матче с «Коламбусом» (7:2). За три последних игры российский форвард набрал 8 (4+4) очков.

«Я сказал Тэйлору Рэддишу , что когда Овечкин забивает, то забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад.

Он находит способ открыться, и у него отличный бросок. Нужно стараться пасовать ему как можно чаще.

С Овечкиным весело играть», – сказал форвард «Вашингтона» Дилан Строум .

Овечкин забил 859-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 35 шайб