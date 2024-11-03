Строум о голевой серии Овечкина: «Когда он забивает, то забивает пачками. Я сказал это 3 игры назад»
Дилан Строум высказался о результативной серии Александра Овечкина.
39-летний капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Коламбусом» (7:2). За три последних игры российский форвард набрал 8 (4+4) очков.
«Я сказал Тэйлору Рэддишу, что когда Овечкин забивает, то забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад.
Он находит способ открыться, и у него отличный бросок. Нужно стараться пасовать ему как можно чаще.
С Овечкиным весело играть», – сказал форвард «Вашингтона» Дилан Строум.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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