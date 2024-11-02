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  • СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й
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СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й

СКА занял шестое место в Европе по посещаемости матчей в сентябре и октябре.

Metaratings составил рейтинг, основываясь на протоколах матчей КХЛ и европейских лиг. Всего в топ-30 попали 10 представителей Фонбет Чемпионата КХЛ – это лучший результат среди европейских лиг.

Топ-10 самых посещаемых команд Европы выглядит следующим образом:

1. «Кельн» (Германия) – 17 349 зрителей;

2. «Берн» (Швейцария) – 15 391 зритель;

3. «Динамо» Минск (КХЛ) – 14 251 зритель;

4. «Айсбэрен» (Германия) – 13 790 зрителей;

5. «Спарта» (Чехия) – 12 284 зрителя;

6. СКА (КХЛ) – 12 034 зрителя;

7. «Мангейм» (Германия) – 11 781 зрителей;

8. «Авангард» (КХЛ) – 11 468 зрителей;

9. «Цюрих» (Швейцария) – 10 684 зрителя;

10. «Сибирь» (КХЛ) – 10 350 зрителей;

...16. «Ак Барс» (КХЛ) – 8 332 зрителя;

...19. «Салават Юлаев» (КХЛ) – 7 947 зрителей;

...21. «Трактор» (КХЛ) – 7 473 зрителя;

...22. «Локомотив» (КХЛ) – 7 469 зрителей;

...27. «Амур» (КХЛ) – 6 993 зрителя;

...28. «Динамо» Москва (КХЛ) – 6 885 зрителей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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чемпионат Германии
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