«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)
Андрей Назаров вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Амура».
Ранее хабаровскую команду покинул Андрей Мартемьянов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в список претендентов на должность главного тренера входит Андрей Назаров.
50-летний специалист находится без работы с октября 2022 года после увольнения из «Сочи». Всего на счету Назарова 647 матчей в статусе главного тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 12 очков за 21 матч.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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