«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)

Андрей Назаров вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Амура».

Ранее хабаровскую команду покинул Андрей Мартемьянов .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в список претендентов на должность главного тренера входит Андрей Назаров .

50-летний специалист находится без работы с октября 2022 года после увольнения из «Сочи». Всего на счету Назарова 647 матчей в статусе главного тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур » занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 12 очков за 21 матч.

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