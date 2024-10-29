Кузнецов о матче со «Спартаком»: «Кайфанул от игры. Мне нравится, когда против моей команды болеют, это мотивирует. Куда бы СКА ни приехал, он раздражитель, мы должны быть сильными»

Евгений Кузнецов высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ : «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

– То, что случилось во время матча «Спартак» – СКА и после него, для вас в диковинку? В НХЛ, где вы играли, нет такого?

– Я, к сожалению или к счастью, уже в стороне от этого всего. Просто кайфанул от игры в Москве. Мне лично нравится, когда против моей команды болеют, это мотивирует, заводит, прикольно. Надо, наверное, почитать, чего там вообще происходит. Я не курсе.

– Не слышали, что конкретно кричали фанаты «Спартака» в адрес СКА?

– Блин, мне кажется, это история из серии противостояния Москвы и Питера: дерби «Спартак» – «Зенит», «Спартак» – СКА, все, что с этим связано.

Куда бы ни приехала наша команда, она раздражитель, это нормально, мы должны это понимать, быть сильными. Если кого-то обижают, в первую очередь встаем друг за друга, потом уже разбираемся, кто прав, кто виноват. Но сначала заступаемся за своего, защищаем друг друга, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов .