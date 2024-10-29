Агент Заврагина: «Егор будет прославлять Россию своей игрой. Впереди у него большое будущее»
В начале октября 19-летний вратарь вернулся в команду из аренды в «Сочи».
«Понятно, что в СКА эмоциональная нагрузка и давление из-за результата серьезнее, чем в «Сочи». Егор – молодой пацан, и если он сможет вытянуть – будет большой молодец.
У меня нет сомнений, что впереди у него большое будущее, и этот парень будет прославлять нашу страну своей игрой. Это видно по его задаткам мастерства и по тому, как он тренируется и как подходит к работе. Об этом говорили и его тренеры в «Югре».
Еще один его бывший тренер, Андрей Царев из ХК «Сочи», восторгался им. К слову, хотел бы отметить этого специалиста, потому что другой голкипер Сергей Иванов тоже хорошо играет в команде. К тому же, там еще удачно дебютировал Евгений Волохин, перешедший из «Югры», – сказал хоккейный агент Александр Черных.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий