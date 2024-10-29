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Агент Заврагина: «Егор будет прославлять Россию своей игрой. Впереди у него большое будущее»

Агент Егора Заврагина высказался об игре голкипера за СКА.

В начале октября 19-летний вратарь вернулся в команду из аренды в «Сочи».

«Понятно, что в СКА эмоциональная нагрузка и давление из-за результата серьезнее, чем в «Сочи». Егор – молодой пацан, и если он сможет вытянуть – будет большой молодец.

У меня нет сомнений, что впереди у него большое будущее, и этот парень будет прославлять нашу страну своей игрой. Это видно по его задаткам мастерства и по тому, как он тренируется и как подходит к работе. Об этом говорили и его тренеры в «Югре».

Еще один его бывший тренер, Андрей Царев из ХК «Сочи», восторгался им. К слову, хотел бы отметить этого специалиста, потому что другой голкипер Сергей Иванов тоже хорошо играет в команде. К тому же, там еще удачно дебютировал Евгений Волохин, перешедший из «Югры», – сказал хоккейный агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
Андрей Царев
logoКХЛ
Александр Черных
logoСочи
logoСергей Иванов
logoЕгор Заврагин
logoЕвгений Волохин
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