Агент Егора Заврагина высказался об игре голкипера за СКА.

В начале октября 19-летний вратарь вернулся в команду из аренды в «Сочи».

«Понятно, что в СКА эмоциональная нагрузка и давление из-за результата серьезнее, чем в «Сочи ». Егор – молодой пацан, и если он сможет вытянуть – будет большой молодец.

У меня нет сомнений, что впереди у него большое будущее, и этот парень будет прославлять нашу страну своей игрой. Это видно по его задаткам мастерства и по тому, как он тренируется и как подходит к работе. Об этом говорили и его тренеры в «Югре».

Еще один его бывший тренер, Андрей Царев из ХК «Сочи», восторгался им. К слову, хотел бы отметить этого специалиста, потому что другой голкипер Сергей Иванов тоже хорошо играет в команде. К тому же, там еще удачно дебютировал Евгений Волохин, перешедший из «Югры», – сказал хоккейный агент Александр Черных .