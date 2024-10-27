Бабаев об игре Кузнецова: «Кто не знает Евгения, смотрят только на его голы и передачи. Нужно смотреть, какое преимущество он дает СКА своими действиями без шайбы. В КХЛ мало кто так умеет»
Агент Евгения Кузнецова оценил игру хоккеиста за СКА.
В этом сезоне нападающий вернулся в Россию из НХЛ.
«Многие не понимают, сколько Кузнецов делает без шайбы, сколько он оставляет ребятам места для того, чтобы они могли воплощать свои задумки на льду. Поэтому он делает очень большой объем работы. Кто не знает Кузнецова, смотрят только на его голы и передачи.
В НХЛ очень важно то, как ты играешь без шайбы и какое создаешь пространство для своих партнеров. Поэтому на это надо обращать очень большое внимание.
Нужно смотреть, какое преимущество Кузнецов дает команде своими действиями без шайбы. Не каждый игрок так умеет делать, а у нас в лиге – мало кто», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости