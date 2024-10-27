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  • Бабаев об игре Кузнецова: «Кто не знает Евгения, смотрят только на его голы и передачи. Нужно смотреть, какое преимущество он дает СКА своими действиями без шайбы. В КХЛ мало кто так умеет»
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Бабаев об игре Кузнецова: «Кто не знает Евгения, смотрят только на его голы и передачи. Нужно смотреть, какое преимущество он дает СКА своими действиями без шайбы. В КХЛ мало кто так умеет»

Агент Евгения Кузнецова оценил игру хоккеиста за СКА.

В этом сезоне нападающий вернулся в Россию из НХЛ.

«Многие не понимают, сколько Кузнецов делает без шайбы, сколько он оставляет ребятам места для того, чтобы они могли воплощать свои задумки на льду. Поэтому он делает очень большой объем работы. Кто не знает Кузнецова, смотрят только на его голы и передачи.

В НХЛ очень важно то, как ты играешь без шайбы и какое создаешь пространство для своих партнеров. Поэтому на это надо обращать очень большое внимание.

Нужно смотреть, какое преимущество Кузнецов дает команде своими действиями без шайбы. Не каждый игрок так умеет делать, а у нас в лиге – мало кто», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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