СКА о 5:2 со «Спартаком»: «Не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!»
СКА отреагировал на победу над «Спартаком» в игре КХЛ в Москве.
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Спартак» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно.
С победой, Петербург!» – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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