СКА о 5:2 со «Спартаком»: «Не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!»

СКА отреагировал на победу над «Спартаком» в игре КХЛ в Москве.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Спартак » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Мы не устанем повторять: выигрывать в Москве особенно приятно. С победой, Петербург!» – говорится в сообщении СКА .