Малкин и Кросби разделили звание 1-й звезды дня в НХЛ, Макмэнн с дублем – 2-й, Карлссон с 1+1 – 3-й

Евгений Малкин и Сидни Кросби стали первыми звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Анахайма » Лео Карлссон с передачей и победным голом в матче с «Ютой» (5:4 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Торонто » Бобби Макмэнн , сделавший дубль в игре против «Лос-Анджелеса» (6:2).

Звание первой звезды разделили нападающие «Питтсбурга » Евгений Малкин и Сидни Кросби. Малкин набрал 4 (1+3) очка и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ, гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок. Кросби отметился 3 (1+2) баллами. На счету канадца теперь 1602 (593+1009) балла в рамках регулярок. Он 10-й игрок в истории НХЛ , набравший 1600+ очков.