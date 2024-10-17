Малкин и Кросби разделили звание 1-й звезды дня в НХЛ, Макмэнн с дублем – 2-й, Карлссон с 1+1 – 3-й
Евгений Малкин и Сидни Кросби стали первыми звездами дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Анахайма» Лео Карлссон с передачей и победным голом в матче с «Ютой» (5:4 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Торонто» Бобби Макмэнн, сделавший дубль в игре против «Лос-Анджелеса» (6:2).
Звание первой звезды разделили нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби. Малкин набрал 4 (1+3) очка и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ, гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок. Кросби отметился 3 (1+2) баллами. На счету канадца теперь 1602 (593+1009) балла в рамках регулярок. Он 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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