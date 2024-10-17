«Колорадо» проиграл все 4 матча в сезоне НХЛ с общим счетом 13:25
«Колорадо» начал сезон НХЛ с 4 поражений подряд.
«Эвеланш» уступили «Бостону» (3:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Джареда Беднара проиграла 4-ю игру подряд с общим счетом 13:25.
До этого команда уступила «Вегасу» (4:8), «Коламбусу» (4:6) и «Айлендерс» (2:6).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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