Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России и СКА Роман Ротенберг рассказал об игре в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Вы, кстати, играли же в хоккей против самых уважаемых людей... Против Владимира Путина играли?

– Вместе – играли. Против – никогда. Только вместе (смеется).

– Каково это – играть в хоккей с президентом?

– Прежде всего, это общение, и оно дает очень много энергии. Общение с президентом перед отъездом в Южную Корею дало такой самый сильный импульс и мне лично, и команде, и всем, что даже сложно это с чем-то сравнить. Мотивацию дало сумасшедшую, чтобы победить. Это энергетика. Потрясающая энергетика. Я вообще энергетику очень хорошо чувствую.

И это большая честь для меня, что есть такая возможность – выйти вместе на лед, пообщаться. Надеюсь, будет чаще такая возможность. Нам это дало силы двигаться вперед, – сказал Ротенберг.

Хоккей целиком зависит от Путина: он придумал КХЛ, спас ЦСКА и привел Китай