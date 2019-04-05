Ротенберг о серебряных медалях СКА: «Благодарю всех за упорный труд, а особенно «Газпром» – за многолетний вклад в развитие клуба»

Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение о распределении медалей чемпионата России сезона-2019/20.

Чемпионом был объявлен ЦСКА. Серебряные медали достались «Ак Барсу» и СКА, бронзовые – московскому «Динамо».

«СКА стал серебряным медалистом чемпионата России. Это всего второе серебро за 74-летнюю историю клуба. Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, персонал и сотрудников за упорный труд, а партнеров СКА за поддержку.

Особые слова благодарности – ПАО «Газпром» за многолетний вклад в развитие СКА и всего отечественного хоккея. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам – ради вас мы выходим на лед и сражаемся за победу в каждой игре. Также поздравляю с заслуженными наградами медалистов чемпионата – хоккейные клубы ЦСКА, «Ак Барс» и «Динамо».

Серебряный сезон официально завершен. Впереди - новый чемпионат, много работы и новые вызовы! Мы продолжаем подготовку и к чемпионату мира 2021 года, и к главному старту четырехлетнего цикла – Олимпиаде 2022 года», – написал Ротенберг в инстаграме.