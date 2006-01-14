Пользователь Sports.ru обнаружил массовые накрутки плюсов в новостях про деятельность Ротенберга

8 января пользователь Sports.ru circassian* обратил внимание на комментарии под новостями о первом вице-президенте ФХР, главе штаба сборной России Романе Ротенберге.

Через несколько часов или дней после публикации новостей специально созданные аккаунты оставляли позитивные комментарии, которые очень быстро собирали много плюсов.

Sports.ru выяснил, что эти комментарии массово плюсовали с одних и тех же IP-адресов. Это были реальные люди, которые заходили в 2-8 профилей и ставили плюсы или писали комментарии. Отметим, что это были пустые аккаунты: они ни на что не подписывались и появлялись исключительно под новостями про Ротенберга.

В результате 37 авторов подобных комментариев и ботов были забанены на сайте.

Однин из главных исполнителей – Дмитрий Шишков, отвечающий за соцсети бойцовского промоушена Fight Nights. В инстаграме он описывает свою сферу деятельности так: «PR/SMM/Digital Marketing/Sport Manager // Mixed Martial Arts (MMA) / Hockey Russia». Шишков нередко появляется на хоккейных мероприятиях, ранее он выкладывал в сторис пригласительные на свое имя на финал ЧМ-2019.

Боты постят и плюсуют хвалебные комменты про Романа Ротенберга. Это обнаружил пользователь Sports.ru