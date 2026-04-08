  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Каролина» одолела «Бостон», «Тампа» пропустила 6 голов от «Оттавы», «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», «Эдмонтон» уступил «Юте»
254

НХЛ. «Каролина» одолела «Бостон», «Тампа» пропустила 6 голов от «Оттавы», «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», «Эдмонтон» уступил «Юте»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» одолела «Бостон» (6:5 ОТ), «Тампа» проиграла «Оттаве» (2:6), «Миннесота» была сильнее «Сиэтла» (5:2), «Колорадо» справился с «Сент-Луисом» (3:1), «Эдмонтон» уступил «Юте» (5:6 ОТ).

Регулярный чемпионат НХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoНХЛ
результаты матчей
logoКалгари
logoСент-Луис
logoКаролина
logoКоламбус
logoВанкувер
logoЮта
logoФлорида
logoБостон
logoВегас
logoНэшвилл
logoСиэтл
logoТампа-Бэй
logoМиннесота
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoОттава
logoДетройт
logoДаллас
logoМонреаль
logoФиладельфия
logoНью-Джерси
logoАнахайм
254 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ладно Макдэвид , у него такие голы на потоке , а Ничушкин то что исполнил , красавец ! И этот парень , около ста матчей , если не ошибаюсь, не мог шайбу забросить . Удивительная карьера
Ответ Vladimir2017
Ладно Макдэвид , у него такие голы на потоке , а Ничушкин то что исполнил , красавец ! И этот парень , около ста матчей , если не ошибаюсь, не мог шайбу забросить . Удивительная карьера
И в запой уходил несколько раз. 🤣 Согласен, карьера очень бурная. И при том, несколько раз посреди плова хватался за бутылку, а Колорадо, поджав хвостики сливались и ждали когда ВЭЛ вылечится и ставили в команду обратно... Это как надо любить и ценить игрока, имея такой состав, прощать ему такие косяки. ВЭЛ крутейший нап с оборонительными качествами. Уважение!
Ответ D1MoNchik
И в запой уходил несколько раз. 🤣 Согласен, карьера очень бурная. И при том, несколько раз посреди плова хватался за бутылку, а Колорадо, поджав хвостики сливались и ждали когда ВЭЛ вылечится и ставили в команду обратно... Это как надо любить и ценить игрока, имея такой состав, прощать ему такие косяки. ВЭЛ крутейший нап с оборонительными качествами. Уважение!
Комментарий удален модератором
Кучерову хет-трик и гросмейстерский 50 голов к концу сезона!!!
Монреалю победы! Кофилду минимум дубль и догнать МакКинона. Ване Демидову гол+пас.
Пусть мамонт услышит
Пусть мамонт придет
Пусть мамонт Макдевида
Бивнем найдет
Ответ Igor T.
Пусть мамонт услышит Пусть мамонт придет Пусть мамонт Макдевида Бивнем найдет
...базара нет... рассмешил... ))))))
ну, за Юту, Тампу и Миннесоту)
Ответ Vladimir RA108
ну, за Юту, Тампу и Миннесоту)
за мир во всем Мире и разрядку международной напряженности .
Ответ Беня_Финитас
за мир во всем Мире и разрядку международной напряженности .
Ну допустим. А причём здесь хоккей? Платформой не ошиблись?
Никите пора 3-4 очка набрать)
Зуб от Кучерова вообще не отлипает. Боятся, значит уважают)))
Ответ lus
Зуб от Кучерова вообще не отлипает. Боятся, значит уважают)))
Даже странно) Кучеров опасный? Да ну нафик
Ответ chkklmb
Даже странно) Кучеров опасный? Да ну нафик
Ну, не до такой же степени, что он вообще внимания не обращает на то, где шайба. Типа Генцел или Пойнт забить не могут.
Василевскому и Бобровскому по сухарю, Макдэвиду и Маккиннону тоже.
ну и ладно. без Сирелли, Хэйгела и Васи с Оттавой в режиме плова до помощи ублюдочных матрасов было 2-3. и Куч очко подобрал. неплохо.
буду дальше болеть за Юту и Вегас сегодня.
Ответ vulturecrow
ну и ладно. без Сирелли, Хэйгела и Васи с Оттавой в режиме плова до помощи ублюдочных матрасов было 2-3. и Куч очко подобрал. неплохо. буду дальше болеть за Юту и Вегас сегодня.
Хольмьберг???
Ответ vulturecrow
ну и ладно. без Сирелли, Хэйгела и Васи с Оттавой в режиме плова до помощи ублюдочных матрасов было 2-3. и Куч очко подобрал. неплохо. буду дальше болеть за Юту и Вегас сегодня.
Тампа бы захотели выиграли спокойно, просто подаются спецом
Мамонт крепко так ухватился и не отпускает ВК1, а ведь тоже мог начинать плавно подвисать в случае поражения, несмотря на запасную игру. Тоже молодчики.)
Ответ reus
Мамонт крепко так ухватился и не отпускает ВК1, а ведь тоже мог начинать плавно подвисать в случае поражения, несмотря на запасную игру. Тоже молодчики.)
Ещё пошумят они и в По побороться знатно сетка благоволит, они хороши если играют собранно и в свой хоккей
Ответ August_1116468707
Ещё пошумят они и в По побороться знатно сетка благоволит, они хороши если играют собранно и в свой хоккей
Вполне могут, никто из трех с Пасифика отнюдь не выглядит страшным.)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кофилд – главный конкурент Маккиннона в гонке за «Ришар» по версии букмекеров. У нападающего «Монреаля» – 49 шайб в 73 матчах
7 апреля, 15:15
Третьяк о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Он должен решить сам, а не кто-то из нас. Давайте пожелаем ему здоровья»
7 апреля, 15:15
«Питтсбург» вызвал Мурашова из АХЛ
7 апреля, 14:17
