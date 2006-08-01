Кристенсен о Панарине: «Никто не привык, что русские могут так высказываться о своем президенте»

Бывший нападающий «Питтсбурга» Эрик Кристенсен высказался о контракте с «Рейнджерс».

– Дойдет ли до Кубка ?

– Их подход мне более понятен.

У них куча молодых парней, толпа русских, состарившийся Хенрик Лундквист, которого некуда девать. И они подписали в эту компанию главную русскую звезду.

– Получается, Панарин круче Кучерова и Овечкина?

– Может, и не круче, но вы посмотрите, сколько он получает. На два миллиона больше обоих.

– Сам Артемий сказал, что в мог получить еще на миллион больше.

– И если бы для него главными были спортивные задачи, то он выбрал бы этот вариант. У «Колорадо» уже сейчас классная команда, а с Панариным они были бы одним из главных фаворитов на Западе.

Но Артемий решил жить в Нью-Йорке и его можно понять. Да и там он будет стопроцентно главной звездой команды, а в «Колорадо» все-таки есть .

– В Северной Америке горячо обсуждают интервью Панарина, в котором он раскритиковал власть в России?

– Да, это долго обсуждалось. Никто не привык, что русские могут так высказываться о своем президенте.

В США в этом нет ничего необычного. Видно, что Артемий любит свою страну, а его желание заниматься благотворительностью много говорит о нем.

– С кем в тройке он будет играть?

– Лучший центрфорвард «Рейнджерс» – Мика Зибанежад, и Панарин наверняка будет играть с ним.

Справа было бы интересно посмотреть на Бучневича, который неплохо взаимодействовал с Зибанежадом. Но еще интереснее – на Каапо Какко.

– Панарин действительно заслуживает того, чтобы быть на втором месте в по зарплате?

– Если говорить об уровне игрока и его звездности, то нет.

Но Панарин просто вышел на рынок свободных агентов в нужное время и получил свое. Те, кто будут выходить в последующие годы, будут получать еще больше, – заявил Кристенсен.