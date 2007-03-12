Никита Щербак: «Играю с Гальченюком и Радуловым в хоккей на приставке. У нас очень боевые серии идут»

Нападающий Никита Щербак поделился мнением о выступлении клуба в нынешнем сезоне.

«Очень неприятно проигрывать перед нашими фанатами.

Монреаль – невероятно хоккейный город, который внимательно следит за командой и игроками. К счастью, они нас все равно поддерживают, на домашних матчах – полный стадион.

Играть на Bell Center очень приятно. Несмотря на то что шансы попасть в плей-офф очень маленькие – кто-то скажет, что их нет совсем, – мы продолжаем работать для себя, для клуба, оставаться позитивными и постараемся взять как можно больше матчей.

Думаю, я тогда [в прошлом сезоне] не был готов именно в голове. Много нервничал. В голове крутились мысли, как лучше сыграть, кому лучше отдать.

Со временем начинаешь больше беспокоиться о своей игре и требовать от себя, а уже потом ждать от других.

Ну и ребята после травм вернулись в строй, поэтому получилось так, меня снова спустили в АХЛ.

Мы играем с Гальченюком и Радуловым в хоккей на приставке? Конечно. Он у себя онлайн, мы – у себя. У нас очень боевые серии идут. Все не просто так», – сказал Щербак.