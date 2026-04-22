Валерий Каменский: «Удивило назначение Тамбиева именно в «Динамо». Он опытный тренер, долго работает в КХЛ. Посмотрим, получится или нет»

Каменский высказался о назначении Тамбиева на пост тренера «Динамо».

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

– Получится ли у Тамбиева в «Динамо»?

– Он опытный тренер, долго работает в КХЛ. Тренеров судят по результату. Посмотрим, получится или нет.

– Удивило ли вас это назначение? Многие думали, что главным тренером «Динамо» будет Роман Ротенберг.

– Удивило назначение Тамбиева именно в «Динамо». Про Романа говорить ничего не буду, потому что не знаю, какие были кандидаты, – сказал Каменский.