  • Валерий Каменский: «Удивило назначение Тамбиева именно в «Динамо». Он опытный тренер, долго работает в КХЛ. Посмотрим, получится или нет»
Каменский высказался о назначении Тамбиева на пост тренера «Динамо».

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

– Получится ли у Тамбиева в «Динамо»?

– Он опытный тренер, долго работает в КХЛ. Тренеров судят по результату. Посмотрим, получится или нет.

– Удивило ли вас это назначение? Многие думали, что главным тренером «Динамо» будет Роман Ротенберг.

– Удивило назначение Тамбиева именно в «Динамо». Про Романа говорить ничего не буду, потому что не знаю, какие были кандидаты, – сказал Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
А Губерниева-то как удивило!?
Все лизуны ждали Романа а тут вон как вышло.
Катя, так ты ж писала 17 апреля об интервью с Каменским, что он ждал РоРо..https://www.sports.ru/hockey/1117140417-kamenskij-o-tom-chto-rotenberg-mozhet-vozglavit-dinamo-on-lyubit-xokke.html
