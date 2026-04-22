Жена Шарипзянова о том, что защитник заплетает дочь: «Он видел, как я делаю Рэмиллии прически, косички пока не пробовал. Способность ставить семью выше остального – его главное нехоккейное качество»

Виолетта Шарипзянова рассказала, как ее муж, защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов научился заплетать их дочь.

На данный момент пара воспитывает двоих детей – Даниара и Рэмиллию.

«В телеграме многие обратили внимание на видео, как Дамир заплетает дочку. Так вот: я его ни разу не учила! Он видел периодически, как я делаю Рэмиллии прически.

Косички пока что он не пробовал, потому что в основном заплетает ее утром перед садиком, а там времени не так много. Потом отправляет мне фотографии своих шедевров.

Способность ставить семью выше остального – наверное, его главное нехоккейное качество», – рассказала Виолетта Шарипзянова Спортсу” .

